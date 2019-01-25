"Хватит!": Шепелева заставили остановить запись передачи

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 25 января
Лента новостей
20:00
Водитель из Тюмени накопил 572 штрафа за нарушение ПДД
19:49
Омичка попыталась откупиться от полицейского на ж/д вокзале
19:17
В Таиланде в ходе "зачистки" арестованы россияне
19:12
Найден способ есть и не толстеть
18:17
Кличко подняли на смех в Давосе (видео)
18:09
Ослабленному Порошенко приготовили сокрушительный удар
17:46
Украла миллиард: Тимошенко припомнили старые грехи
17:25
В "ЕР" выступили против платной регистрации телефонов
16:25
На Украине озвучили сценарий войны с Россией
16:10
Вышедший из тюрьмы Зеленский готов отмотать еще один срок
16:03
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
15:29
Приезжал ночью на несколько часов: ведущую "Дома-2" уличили в связи с Соколовским
15:25
Поклонская крепко врезала раскольнику Порошенко
15:18
"Безнадежен": Ярмольник экстренно приехал к умирающему в реанимации Адабашьяну
15:18
Известная модель позировала голой посреди улицы
14:56
В Башкирии из-за непогоды рухнула стела
14:52
Москва остановила газовую истерику Киева
14:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года
14:41
Орбакайте внезапно увезла сына из России
14:38
Когда родится первенец Маркл и принца Гарри
14:24
Под Москвой мужчина заколол ножом собутыльника
14:16
В Архангельской области пенсионерка погибла в захламленной квартире
14:03
Лукашенко сделал странное заявление после встречи с Путиным
13:57
Двойное предательство: личная трагедия звезды "Реальных пацанов"
13:53
"Убью, сволочь!": автор хита "Белые розы" ворвался с пистолетом к Разину
13:47
У пятикратного олимпийского чемпиона обнаружили рак
13:45
В Москве начал действовать селективный отбор
13:39
Трамп начал охоту на россиян по всему миру
13:29
Во время взрыва в торговом центре погиб человек
13:20
"Солнечная" дочь Хакамады в лифчике потрясла животом
13:07
Оставивший помощницу Петросян притащил Волочкову к скандалисту Малахову
13:05
Москвичей перепугали аномальными метелями
12:56
Москва заткнула рот мечтающим о Кубани украинцам
12:49
Разоблаченные ведьмы с "Битвы экстрасенсов" в исступлении набросились на россиян
12:47
В "Москва‐Сити" случился пожар
12:29
"В глаз плюну!": разъяренную мать Запашных поставили на место
12:27
В Москве треснуло здание автобазы
12:11
Мать неожиданно проболталась еще об одной дочери Агутина
12:04
Жасмин сняла полуголую Навку на Мальдивах
11:57
Россиян решили обложить налогом на смартфоны
11:50
Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
11:24
Вскрылся роман Цой с президентом страны
11:18
Униженный Путиным Порошенко бросился в ноги Меркель
11:14
Богомолов вышел в свет после нападения Виторгана
11:01
"Где муж?!": оплеванная Асмус разделась до трусов
10:58
Умственно отсталый школьник устроил стрельбу из ружья под Красноярском
10:39
Странная связь дочери Малинина со взрослым мужчиной
10:20
Сбежавшего от жены Порошенко облили грязью
10:20
Неожиданная находка Семенович взбудоражила народ
10:19
Главные события Москвы
10:09
Шикарная Нетребко сразила наповал глубоким декольте
09:49
Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову
09:48
Праздничное шоу "Танго Страсти Астора Пьяццоллы" пройдет в Кремле
09:37
Звезду "Уральских пельменей" приняли за Собчак
09:25
Кожевникова оправдалась за сгоряча сказанные слова о Ходченковой
09:14
Известный лектор‑музыковед умерла в Москве
08:49
"Всем спасибо, все свободны": Виторган поставил точку в скандале с Собчак
08:39
В Иркутске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
08:17
Соловьев врезал Чубайсу за гнусное оскорбление Захаровой
08:12
"Влепит оплеуху": Кадыров взорвался из-за нападения на Скабееву
06:58
Терешина родит ребенка другому мужчине
05:35
Плохо кончит: гей с вилами зажал в углу пьяного Порошенко
03:11
"Окончательно рехнулся": Трампу вынесли страшный вердикт
01:03
Молодая прелестница отправила нападающего Шнурова в нокаут
23:14
Юбилей Пугачевой объявили выходным днем
22:03
Бережливая свекровь донашивает вещи за Меган Маркл
22:01
Карибский кризис-2: Третья мировая начнется в Венесуэле
21:46
"Наши в Солсбери": вышла игра о приключениях "отравителей Скрипалей"
21:15
Принц Уильям опозорился на весь мир из-за дырявого ботинка
21:14
Первый канал в честь годовщины покопался в грязном белье Высоцкого
21:07
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв (видео)
20:43
В Хакасии определен кандидат в сенаторы от "Единой России"
20:40
Депутат Рады напал на российскую журналистку в ПАСЕ (видео)
20:35
Хвастливая Борисова стала жертвой жестокого обмана
20:12
WADA в панике из-за исков российских спортсменов
20:11
Житель Ижевска обокрал собутыльницу на 21 тысячу
19:54
Избитая звезда шоу "Дом-2" взвыла после грязной потасовки
19:50
Законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти прошли первое чтение
19:48
В Казани школьница попала под машину
19:30
В Нижнем Тагиле полиция проверяет блогера за танцы на дороге
19:18
Соловьев довел до инфаркта русофоба-скандалиста
19:07
В Тюмени в аварии с автобусом пострадали люди
18:55
В Омске иномарка сбила женщину с ребенком на зебре
18:47
В Нижнем Новгороде работница погрузчика покалечилась на производстве
18:45
Трампу убрали живот и лишнюю кожу (видео)
18:28
В центре Ростова машина сбила ребенка
18:21
Объевшаяся опасных таблеток Чехова ужасно подурнела
18:17
Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы
18:14
Москва поставила на место провокатора Трампа
18:05
Володин предложил ввести психологические тесты для чиновников
18:04
Лавров встретил "рукопожатием" назойливый микрофон
18:00
Госдума продолжит диалог с обществом и экспертами
17:39
Кандидатка на "Евровидение" от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)
17:33
Пиджак в труселях: Порошенко шокировал публику внешним видом
17:33
В Удмуртии легковушка протаранила КамАЗ
17:31
Володин констатировал глубокий кризис ПАСЕ
17:27
Швеция пожаловалась на российские самолеты
17:15
В Новосибирске посетитель больницы напал на врача
17:15
"Единая Россия" помогла погорельцам в Тыве
17:11
Госдума берет исполнение законов на особый контроль
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От уничтожившей себя Пугачевой ничего не осталось
Фото "облизывающей" мужские ноги Волочковой стало сенсацией
Соловьев врезал Чубайсу за гнусное оскорбление Захаровой
"Что с лицом?": перетянутую Малышеву не узнать
Сказке конец: русскую жену короля Малайзии отправляют в Москву
"Жуткое убожество!": проблемы Крымского моста взорвали Сеть
Шоу-бизнес

"Хватит!": Шепелева заставили остановить запись передачи

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 25 января, свое 36-летие отмечает Дмитрий Шепелев. Правда, как следует отпраздновать день рождения телеведущий не сможет – плотный съемочный график.
прочитано 9209 раз

В личном Instagram Дмитрий показал бекстейдж со съемок программы "На самом деле", которая транслируется на Первом канале. На опубликованных видео зрительный зал громкими овациями заставил Шепелева прервать запись передачи.

ПО ТЕМЕ

Копающихся в грязном белье Малахова и Борисова готовят к изгнанию

Звезды поплатятся за сотрудничество с Шепелевым

Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Все как один аплодировали звезде. "С днем рождения!" – хором повторяли присутствующие в студии гости и эксперты. Дмитрий смущенно принимает поздравления: "Хватит, хватит. Спасибо, ребят!"

"Я думал, что встают только тогда, когда кого-то не станет, а тут видите… – продолжил Шепелев. Большое спасибо!". После Дмитрий отметил, что просил продюсеров на в этот день отменить все съемки. Звездный ведущий смущается, когда его поздравляют публично.

"Обещай, что не будет истерики. Никто не будет вставать, аплодировать, петь кричать…", – пересказал ту свою просьбу шоумен. Судя по выражению лица Шепелева, тот факт, что руководство шоу не выполнило обещанного, ничуть его не расстроил.

Меж тем, к поздравлениям присоединились фолловеры телеведущего в соцсетях. "Ой, а я помню, как еще в эфире 5×5 поздравляли! Вроде, 18 исполнялось? Тоже смущался!) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Вы классный ведущий,с днем рождения!!!Стараемся смотреть все программы не пропускать,очень интересная передача)", "С днем счастья тебя Дмитрий🎁🎁🎁🎁👍👏🎆в один день с Высоцкого родиться это круто.❤🎁", "Невозможно красив и привлекателен! Достойная конкуренция Малахову! Дмитрий ,шоу мелковато для вашего обаяния,дерзайте выше,дальше,ярче! Вижу в вас нашего шоу-любимчика на года!", – писали комментаторы.

Автор: Руслана Алексеева25 января 2019, 18:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии

567

комментарии

Политика

Карибский кризис-2: Третья мировая начнется в Венесуэле
Москва поставила на место провокатора Трампа
Вышедшего из тюрьмы Зеленского заставили работать дворником
В Москве неожиданно объявили о поддержке Порошенко

Шоу-бизнес

"Хватит!": Шепелева заставили остановить запись передачи
"Антисанитария!": Зейналова возмутила видео с грязными играми
"Как лечиться?!" – растерянная Чехова просит помощи после известия о болезни
"Фигура – бомба!": Стриженова шокировала неожиданной худобой

Проишествия

Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Безнадежен": Ярмольник экстренно приехал к умирающему в реанимации Адабашьяну

У актера разрыв аорты
Политика

Вышедший из тюрьмы Зеленский готов отмотать еще один срок

Артист сделал громкое заявление
Шоу-бизнес

"Тяни-толкай": раскорячившаяся Глюк'oZа показала мужу необычную позу

Певица похвасталась идеальными отношениями с мужем
Шоу-бизнес

"Хватит!": Шепелева заставили остановить запись передачи

Гости и эксперты были в "истерике"

Гороскоп

Терешина родит ребенка другому мужчине
Играющему с Россией Трампу пригрозили войной
Идеальные даты для брака в 2019 году
Елена Майорова покончила с собой из-за любви

Фоторепортажи

С треском провалившаяся теннисистка показала аппетитные формы
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

WADA в панике из-за исков российских спортсменов
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
Доведенная провалом Загитова отказалась от еды
"Папа, как же мне страшно!": обнародованы леденящие душу слова пропавшего футболиста

Регионы

Вторжение у Крымского моста взбудоражило народ
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru