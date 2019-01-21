Копающихся в грязном белье Малахова и Борисова готовят к изгнанию

Имидж федерального телевидения безнадежно испорчен - благодаря скандальным шоу, заполонившим эфир. Возмущение общественности и даже депутатов Госдумы, к сожалению, никак не влияет на политику руководства телеканалов. Поэтому бороться с этой грязью надо законодательными мерами.

Леонид Ярмольник резко высказался о российском телевидении. По мнению известного актера, оно стало негативно влиять на зрителей. Ярмольник считает, что телевидение "стало бесстыжим", а бесконечные шоу, где участники обсуждают личную жизнь звезд, артист не может смотреть – это, уверен Ярмольник, безнравственно.

Такую точку зрения разделяют многие. Леонид Исаакович прав - телевидение, действительно, стало бесстыжим.

"За последний год в адрес телевидения было высказано очень много критики – и не только со стороны рядовых телезрителей, но и со стороны уважаемых в обществе людей. Один из депутатов Госдумы даже послал запрос к руководству федерального ТВ, в котором поинтересовался о качестве подобного контента и источниках его финансирования. Но все без толку", - сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт напомнил, что не помог даже вопрос, заданный президенту на большой пресс-конференции – журналисты поинтересовались мнением Владимира Путина о качестве современного телевидения и подобных шоу.

"Ничего не меняется. Пожалуй, только НТВ пытается менять формат и хоть как-то слышит телезрителей, а с остальными каналами вообще беда. Эти бесконечные скандальные телешоу портят имидж федерального телевидения. Малахов, Шепелев и Борисов иногда делают неплохие выпуски шоу – но потом запускают снова потоки какой-то дичи, копания в грязном белье", – отмечает Манукян. Кроме того, подчеркнул эксперт, в таких программах на телевидении зачастую задевают память умерших артистов.

Эксперт убежден, что подобные форматы шоу на телевидении давно пора законодательно запретить. В цивилизованном государстве не должно быть места подобным передачам.