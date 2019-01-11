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Звезды поплатятся за сотрудничество с Шепелевым

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Солист группы "Корни" Алексей Кабанов затаил обиду на телевизионщиков. Артист стал участником программы "На самом деле" Первого канала. После съемок певец в личном микроблоге заявил, что редакторы шоу выставили его моральным уродом.
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По словам Кабанова, команда под руководством Дмитрия Шепелева создала ему образ настоящего подонка, коим он не является. "Ну это просто игра на низменных чувствах толпы. Мол: "Смотрите, зазвездился! Что он о себе возомнил! Ничтожество", – написал раздосадованный певец в соцсетях.

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По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, Кабанов сам виноват в сложившейся ситуации. Якобы артист заранее знал на что идет.

"Мне больше всего нравится, как после каждой передачи очередная "звезда" рассказывает о том, как ее обманул Шепелев, Борисов или Малахов. Все прекрасно понимают, что это скандальный формат, что там поливают грязью людей, особенно тех, кого приглашают героем передачи, причем естественно платят им приличный гонорар. А потом после эфира в соцсетях слышен "плач Ярославны" о том, что как же так, я такая хорошая/хороший, а на меня всех собак спустили негодники", – рассудил общественник.

Манукян посоветовал Алексею и ему подобным звездам несколько раз подумать, прежде чем пускаться в авантюру под названием "Ток-шоу", а дав согласие на участие не жаловаться на подлость телевизионщиков. "Не ходите на эти эфиры, не берите эти деньги, и никто вас не будет поливать грязью. А если уж взяли деньги, то не плачьте. Это же работа, вы же не бесплатно туда ходите. Ваши слезы и возможно исковерканные судьбы — это плата за участие в этих передачах. Я давно призываю закрыть эти передачи, но послушайте, имейте голову и не будьте алчными, пока эти передачи выходят в эфир – просто не ходите на них, а если ходите и получаете за это деньги, то не жалуйтесь. Эти крокодиловы слезы никому не интересны", – резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, 10 января в студии программы "На самом деле" модель из Ростова-на-Дону Александра Михайлова требовала извинений от солиста группы "Корни" Алексея Кабанова. Ранее девушка нашла в соцсетях свежую фотографию вокалиста и оставила язвительный комментарий. "А раньше он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась и я не вышла за него замуж", – написала красотка. В ответ Корнев разразился нецензурной бранью.

Артист долго отказывался извиняться перед обиженной моделью, Кабанов отмечал, что именно он – пострадавшая сторона в этом конфликте. Однако в ходе обсуждения все же сказал то, что хотела услышать от него Александра: "Я местами переборщил, я перегнул палку, я просто пытался обороняться".

Автор: Руслана Алексеева11 января 2019, 16:46
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