"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 22 января
Лента новостей
12:01
Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
11:43
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
11:25
На свалке в Магнитогорске нашли две мины
11:23
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
10:56
Ведущего высмеяли за произношение (видео)
10:23
Горящее здание Арбитражного суда в Петербурге сняли на видео
10:10
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе
09:49
В банке в Новосибирске прогремел взрыв
09:01
На Урале вышла на связь пропавшая туристка
08:38
Тактичный Путин взбудоражил Украину
08:32
Из общежития в Москве из-за пожара эвакуировали сотни человек
08:13
Знаменитый актер умер в пригороде Парижа
08:07
Последние подробности о смертельном взрыве у Крымского моста
07:57
Во Франции умер потомок последнего короля
06:00
Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
01:29
"Больная страна": Украине поставили неутешительный диагноз из-за волны русофобии
00:37
Волочкова в день рождения утонула в алкоголе и цветах
00:14
Отправляющему украинцев на верную смерть Порошенко объявили бойкот
23:11
Бросившему вызов шоу "Давай поженимся" Киркорову вынесли предупреждение
22:09
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
21:58
Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга
21:56
Почему Путин не отдаст Курилы Японии
21:56
Новые данные о смертоносном взрыве у Крымского моста
21:54
"Депрессивные психопатки": почему Питт закрутил с Джоли и Терон
21:37
Копающихся в грязном белье Малахова и Борисова готовят к изгнанию
21:16
Куценко рассказал о грязных изменах Порошиной
20:48
"Не мог оторваться": замужняя Казанова свела с ума серьезного политика
20:46
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
20:44
Володин предложил настроить баланс власти в Конституции
20:43
В Ижевске бомж до смерти избил знакомого
20:43
Красавицу Водянову сосватали за 17-летнего сына
20:26
В Татарстане проигравший в карты мужчина убил оппонента
20:05
Принца Уильяма готовят к смерти Елизаветы II
19:39
В Керченском проливе после взрыва загорелись два корабля
19:09
Вздохнули с облегчением: коллеги избавились от неудобной Кожевниковой
18:59
Пассажир ограбил водителя такси в Нижнем Тагиле
18:47
Единороссы массово отказываются от пенсионных надбавок
18:33
Навка проболталась о жутких страданиях
18:09
"Я не знала, что он женат": от беременной отвернулись все подруги
18:04
Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
18:01
Лукашенко просят воткнуть нож в спину Путину
18:00
В Тюмени из здания поликлиники эвакуировали сотни человек
17:33
Украину ткнули носом в катастрофу МН17
17:07
Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
17:05
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
17:04
Японский стритфуд покорил Москву
17:01
В Омске трехлетняя девочка отравилась лекарством
16:58
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
16:43
Под Нижним Новгородом катавшийся на тюбинге ребенок попал под машину
16:37
Неожиданный поворот в борьбе за многомиллионное наследство Мордюковой
16:33
"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ
16:21
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
16:10
Под Туапсе нашли лодку с трупом мужчины
16:01
Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
15:40
Отравленные Скрипали нанесли удар по России
15:26
Дворовые аргументы: Чубайс лихо прошелся по Захаровой
15:24
В Питере жестоко избили доставщика еды
15:24
69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца
15:02
Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии
14:33
"Отвратительно и безнравственно!": разгневанный Ярмольник напал на телеканалы
14:27
Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями
14:21
Российские военные погибли в Абхазии
14:09
Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
14:04
Успенская спрятала тяжелобольную дочь
13:51
Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России
13:50
"Регина на развод подаст": Топалов признался в любви к Бузовой
13:32
В Ижевске маршрутка с пассажирами врезалась в трактор
13:17
Создан портрет типичного магазинного воришки
13:10
Соловьев пришел в восторг от унижения Чубайса
13:06
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
13:03
Помор насмерть забил соседа за беспорядок
12:54
Туктамышева показала фото с возлюбленным
12:35
Пугачева и Галкин завелись от секса Лободы
12:31
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство
12:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2019 года
12:27
Любовница Питта перешла дорогу Джоли
11:58
"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым
11:47
На стройке в Подмосковье нашли бомбу
11:39
Секс признали эффективным средством в борьбе с болезнями
11:31
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
11:31
Есть жертвы: автобус с футболистами сорвался с обрыва
11:27
Удары Израиля по Сирии сняли на видео
11:24
"Это ошибка": Зеленский нелепо оправдался за выдвижение в президенты
11:13
На берегу Финского залива умер рыбак
11:05
Дочь Осина прокляла оплатившего похороны Разина
11:04
Жителей Магнитогорска запугивают серией терактов
11:03
К Земле летит смертоносный астероид
11:01
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
10:47
Покалеченный сын Яковлевой разводится с Мельниковой
10:46
В Москве нашли мертвую женщину с пробитой головой
10:42
В Афинах протестующие напали на полицию
10:31
Туктамышева заявила о завершении карьеры из-за болезни
10:19
В России научились добывать электричество из мусора
10:16
Униженный Путиным Порошенко решился на отчаянный шаг
10:15
Волочкова выпрашивала пожелания в свой день рождения
10:03
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
09:57
На Камчатке пьяная автоледи насмерть сбила катавшуюся на ватрушке девушку
09:39
"Библейский Содом": звезда "Дома-2" раскрыла правду о шоу
09:10
"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Леры Кудрявцевой
09:09
Названа причина столкновения теплохода с причалом в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
Шоу-бизнес

"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Музыкант разместил фотографию со своим наследником в Instagram. Семейный снимок разделил подписчиков Сергея Лазарева на два лагеря. 

Продолжение: "Дряхлые старушки": Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой
прочитано 3228 раз

Исполнитель отправился в отпуск вместе с пятилетним сыном. На снимке с отдыха он лежит в гамаке вместе с Никитой. "Тотальный релакс... С сынулей решили захватить еще немного солнца..." – написал Сергей Лазарев.

Многие комментаторы поинтересовались, почему мама Никиты не присоединилась к ним: "А маме не обидно, что вы не фотографируетесь вместе?", "А жена где?", "Кто мать?", – спрашивали пользователи. Сам музыкант проигнорировал все вопросы.

Один из подписчиков отметил, что певцу не следует делиться с публикой подробностями своей личной жизни. "Аж тошно. Как будто все свечку держат постоянно. Если он не разглашает свою личную жизнь, нечего надумывать и писать несуразицу под фото с ребенком", – заявил он.

Другие поклонники Сергея Лазарева остались довольны фотографией и похвалили молодого отца за заботу о ребенке. "Какие милые!", "Крутые пацаны!", "Вот это действительно тотальный релакс. Никита – прелесть. Милости сплошные", "Сергей любит своего сына и души в нем не чает. Это самое главное", "Солнечные мальчишки!", "Как же повезло вашему сыну! Вы очень хороший папа!" – написали пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Автор: Полина Крылова22 января 2019, 10:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

567

комментарии

Политика

Почему Путин не отдаст Курилы Японии
Лукашенко просят воткнуть нож в спину Путину
Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство

Шоу-бизнес

Басков сделал громкое заявление о свадьбе
Объявили о расставании Бондарчука с возлюбленной
"Дряхлые старушки": Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой
"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы

Проишествия

Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Жестокая расправа с мэром города попала на видео

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Волочкова сбросила покрывало после обвинений в издевательстве

Балерина отправила в ледяную купель своего кота
Шоу-бизнес

"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы

Пользователи негодуют
Шоу-бизнес

Сестра умершей звезды "Дома-2" сообщила о страшном диагнозе

Она боится, что может скоро умереть
Шоу-бизнес

Затравленная Маркл скрывается от людей

Душевное здоровье герцогини серьезно пострадало

Гороскоп

Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
Пугачеву ждет операция
Совет на выходные

Фоторепортажи

"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
Признанную иконой стиля модель съел рак
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи

Спорт

Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
Евгения Медведева сбежала из страны
У известного спортсмена обнаружили рак

Регионы

"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru