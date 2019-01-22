"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы

Музыкант разместил фотографию со своим наследником в Instagram. Семейный снимок разделил подписчиков Сергея Лазарева на два лагеря.

Исполнитель отправился в отпуск вместе с пятилетним сыном. На снимке с отдыха он лежит в гамаке вместе с Никитой. "Тотальный релакс... С сынулей решили захватить еще немного солнца..." – написал Сергей Лазарев.

Многие комментаторы поинтересовались, почему мама Никиты не присоединилась к ним: "А маме не обидно, что вы не фотографируетесь вместе?", "А жена где?", "Кто мать?", – спрашивали пользователи. Сам музыкант проигнорировал все вопросы.

Один из подписчиков отметил, что певцу не следует делиться с публикой подробностями своей личной жизни. "Аж тошно. Как будто все свечку держат постоянно. Если он не разглашает свою личную жизнь, нечего надумывать и писать несуразицу под фото с ребенком", – заявил он.

Другие поклонники Сергея Лазарева остались довольны фотографией и похвалили молодого отца за заботу о ребенке. "Какие милые!", "Крутые пацаны!", "Вот это действительно тотальный релакс. Никита – прелесть. Милости сплошные", "Сергей любит своего сына и души в нем не чает. Это самое главное", "Солнечные мальчишки!", "Как же повезло вашему сыну! Вы очень хороший папа!" – написали пользователи.