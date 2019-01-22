Незавидная участь Волочковой обойдет Бузову стороной

Известный астролог Павсекакий Богданов предсказал будущее самых ярких женщин отечественного шоу-бизнеса – балерины Анастасии Волочковой и телеведущей Ольги Бузовой. Выяснилось, что звезды будут милостивы только к одной из них.

Богданов отметил, что несмотря на то, что знаменитости родились в один день, 20 января, судьба им предначертана разная. Фортуна будет благоволить Бузовой, а вот Волочковой придется несладко.

"У Бузовой будет еще несколько браков, успех продержится до 50 лет, также идет постоянное поддержание формы и тому подобное. Гороскоп Волочковой же напоминает "сбитого летчика". Нет ни личной жизни, ни деловой сферы, ни творчества, ничего. Но все же по всякому информационному поводу она будет пытаться держать страну "за горло" еще лет десять, – заметил астролог.

Меж тем, он отметил, что Ольга и Анастасия во многом похожи, у них один психотип. Обе знаменитости находятся в вечном творческом поиске. Они никогда не бывают довольны своей личной жизнью, мужчиной, который рядом, они всегда ищут кого-то получше. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, что теледива Ольга Бузова отпраздновала свое 33-летие во Франции, на горнолыжном курорте в Куршевеле. Звезду сопровождала свита, состоящая из родственников и подруг. Проставленная танцовщица Анастасия Волочкова, в свою очередь, свое 43-летие отмечала два дня. Сначала ее поздравляли дочь Ариадна, бывший муж Игорь Вдовин и нынешний возлюбленный. А на следующий вечер в грузинском ресторане "Мегрелия" артистка собрала близких друзей.