Бережливая свекровь донашивает вещи за Меган Маркл

На днях Камилла Паркер-Боулз посетила досуговый комплекс для пожилых людей Jewish Care's Brenner Centre. Там герцогиня Корнуольская пообщалась с волонтерами, руководством центра, а также выпила чашечку чая с клиентами учреждения.

Присутствующие отметили, что Паркер-Боулз была в отличном расположении духа и выглядела очень стильно. Многим показалось, что образ Камиллы чем-то напоминает аутфиты герцогини Сассекской Меган Маркл.

И точно: с сумочкой от бренда DeMellier, которую несла в руке супруга принца Чарльза, Маркл уже выходила в свет ровно год назад – в январе 2018. Отметим, что аксессуар невестки отлично сочетался с темно-зеленым костюмом Паркер-Боулз.

Camilla, Duchess of Cornwall Took Style Inspiration from Meghan Markle — and It Sends a Powerful Message https://t.co/ZCOL9EAEUX pic.twitter.com/YJNBYRmcUV