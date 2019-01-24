Бережливая свекровь донашивает вещи за Меган Маркл
На днях Камилла Паркер-Боулз посетила досуговый комплекс для пожилых людей Jewish Care's Brenner Centre. Там герцогиня Корнуольская пообщалась с волонтерами, руководством центра, а также выпила чашечку чая с клиентами учреждения.
Присутствующие отметили, что Паркер-Боулз была в отличном расположении духа и выглядела очень стильно. Многим показалось, что образ Камиллы чем-то напоминает аутфиты герцогини Сассекской Меган Маркл.
И точно: с сумочкой от бренда DeMellier, которую несла в руке супруга принца Чарльза, Маркл уже выходила в свет ровно год назад – в январе 2018. Отметим, что аксессуар невестки отлично сочетался с темно-зеленым костюмом Паркер-Боулз.
Camilla, Duchess of Cornwall Took Style Inspiration from Meghan Markle — and It Sends a Powerful Message �� https://t.co/ZCOL9EAEUX pic.twitter.com/YJNBYRmcUV— Royally_Petite �� (@RoyallyPetite) 24 января 2019 г.
Возможно, бережливая Камилла перед появлением на мероприятии, одолжила сумочку у знаменитой родственницы. Эксперты моды склонны думать, что это один и тот же ридикюль. Якобы в коллекции британской марки аксессуар представлен в 16 цветах, но Паркер Боулз выбрала именно темно-зеленую.
Поклонники посчитали снимок балерины перебором
Певицу осудили за чрезмерную сексуальность
Говорят, развод ведущей – дело решенное
Участнику программы вручили повестку в суд