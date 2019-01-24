Хвастливая Борисова стала жертвой жестокого обмана

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Четверг 24 января
Лента новостей
20:43
В Хакасии определен кандидат в сенаторы от "Единой России"
20:40
Депутат Рады напал на российскую журналистку в ПАСЕ (видео)
20:12
WADA в панике из-за исков российских спортсменов
20:11
Житель Ижевска обокрал собутыльницу на 21 тысячу
19:50
Законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти прошли первое чтение
19:48
В Казани школьница попала под машину
19:30
В Нижнем Тагиле полиция проверяет блогера за танцы на дороге
19:18
Соловьев довел до инфаркта русофоба-скандалиста
19:07
В Тюмени в аварии с автобусом пострадали люди
18:55
В Омске иномарка сбила женщину с ребенком на зебре
18:47
В Нижнем Новгороде работница погрузчика покалечилась на производстве
18:45
Трампу убрали живот и лишнюю кожу (видео)
18:28
В центре Ростова машина сбила ребенка
18:17
Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы
18:05
Володин предложил ввести психологические тесты для чиновников
18:04
Лавров встретил "рукопожатием" назойливый микрофон
18:00
Госдума продолжит диалог с обществом и экспертами
17:33
В Удмуртии легковушка протаранила КамАЗ
17:31
Володин констатировал глубокий кризис ПАСЕ
17:27
Швеция пожаловалась на российские самолеты
17:15
В Новосибирске посетитель больницы напал на врача
17:15
"Единая Россия" помогла погорельцам в Тыве
17:11
Госдума берет исполнение законов на особый контроль
16:53
Вышедшего из тюрьмы Зеленского заставили работать дворником
16:52
Казаки решили поменять названия на карте России
16:06
Человечеству предсказали гибель от жажды
15:57
В Москве неожиданно объявили о поддержке Порошенко
15:36
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
15:33
Рядом с посольством России в Сирии прогремел взрыв
15:01
Женщина случайно сфотографировалась с призраком
14:53
Порошенко заставил Европу нанести сокрушительный удар по России
14:34
Перевозчики зерна начали забастовку против коррупции
14:24
В Башкирии женщина и ее дети заживо сгорели при пожаре
13:59
Жители Киева греются кирпичами из-за диких цен на отопление
13:49
Володин: Действия Facebook в отношении аккаунта Мадуро противозаконны
13:33
Звезда сериала "Солдаты" раздавлена смертью любимой
13:27
Украинцев затрясло от неожиданного поступка Путина
13:22
Володин призвал Google к ответу за украинский Крым
13:07
Под Москвой гипермаркету грозит обрушение
12:57
Зверски избивший жену Прилучный впал в истерику
12:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 января 2019 года
12:16
С треском провалившаяся теннисистка показала аппетитные формы
12:15
"Подкуп с постановкой": звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла грязную подноготную шоу
12:07
Климова расплакалась после известия о рождении ребенка у бывшего мужа
11:53
"Русский отель" в Риме назван одним из самых красивых в Италии
11:44
Эскортница Рыбка трогательно обратилась к Лукашенко
11:40
Житель Москвы насмерть замерз в палатке
11:35
Покалеченная жена Башарова показала подросшего сына
11:29
Прооперированному Януковичу вынесли приговор
11:18
"Мордень красная в пятнах": Андреева насмешила народ
11:09
Фото "облизывающей" мужские ноги Волочковой стало сенсацией
11:06
Известная модель обнажила грудь на показе
10:31
В Хабаровске из-за угроз взрывов прошла массовая эвакуация
10:22
Пышущая здоровьем Маркл перещеголяла болезненную Миддлтон
10:15
Седокова выставила свои прелести перед ребенком
10:12
Есть жертвы: в Ростове произошло жуткое ДТП
10:01
На отдыхе в Таиланде погиб россиянин
09:40
Отощавшая до костей Кафельникова: Я схожу с ума
09:37
Доведенная провалом Загитова отказалась от еды
09:22
В квартире на севере Москвы раздался хлопок
08:45
Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак
08:31
Россиян предупредили об угрозе скорого вымирания
08:18
Вторжение у Крымского моста взбудоражило народ
06:02
Играющему с Россией Трампу пригрозили войной
03:04
Влажная звезда "Дома-2" исполнила эротический номер на пляже
01:08
"Муж не смог ей отказать": Брак трещит по швам
00:03
ДНК-тест привел в бешенство Казаченко
23:00
Отдохнувшая Навка поразила отсутствием вкуса
22:01
Спасибо Чубайсу: новые тарифы ЖКХ опустошат карманы россиян
21:50
Виторган отомстил любовнику Собчак согласно древнему обычаю
21:50
В ульяновском банке таинственно погиб охранник
21:30
Россиян предупредили о масштабных сбоях в работе сайтов госорганов и банков
21:25
"Сперва добейся": Шнурова вызвали на мордобой за критику шпагата Волочковой
21:19
Теряющий память Шифрин больше не хочет секса
21:15
Названо число готовящихся к открытию станций московского метро
20:57
Фура и маршрутка столкнулись на трассе под Ижевском
20:35
Бедным россиянам вместо мяса предложат жуков и гусениц
20:30
"Единая Россия" раскритиковала идею о социальной норме энергопотребления
20:25
На авиазаводе в Казани произошел взрыв
20:08
Житель Екатеринбурга получил огромный штраф за пустующий 10 лет участок
19:54
Под Тюменью задержан водитель с наркотиками в гипсе
19:32
34 сотрудника УФСИН наказали за бунт в колонии под Омском
19:29
Мат и кулаки: звезд шоу "Дом-2" разнимали хрупкие дамы
18:52
Сказке конец: русскую жену короля Малайзии отправляют в Москву
18:41
В Госдуме ждут отзыв правительства на закон о фейковых новостях
18:38
"Что с лицом?": перетянутую Малышеву не узнать
18:32
В Нижегородской области сирот поселили в разрушающиеся дома
18:09
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
18:04
Собутыльник Порошенко шокировал откровениями о поцелуях Тимошенко
17:59
"Жуткое убожество!": проблемы Крымского моста взорвали Сеть
17:57
Малютка-дочь жестко принизила Галкина
17:51
В России взвинтили цены на импортный алкоголь
17:13
"Коньки отбросит и помрет": бывшая жена о состоянии Вадима Казаченко
17:12
"Вы будете ржать": развод Бондарчук ставят в пример "нормальным женщинам"
17:09
Бесследно пропавшему Януковичу грозит пожизненный срок
17:01
"Его могли бы спасти": жену обвиняют в смерти Криса Кельми
16:27
Нестыковка: любовника Собчак избил таинственный наемник
16:24
Агутин у всех на виду пристроился к киске после разлуки
15:54
Лжец Порошенко лишил украинцев последней надежды
15:46
Сменившую имидж Мадонну приняли за Гузееву
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение
"Лицемерная залетайка": почему Барановская оказалась хуже Аршавина
Звезде "Битвы экстрасенсов" плюнули в лицо после обмана с лечением рака
Фото "облизывающей" мужские ноги Волочковой стало сенсацией
Сделано заявление о тяжелой болезни поседевшего Порошенко
"Что с лицом?": перетянутую Малышеву не узнать
Шоу-бизнес

Хвастливая Борисова стала жертвой жестокого обмана

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Дану Борисову жестоко разыграли. Телеведущей обещали роль наркоманки в клипе певицы Ольги Бузовой. 
прочитано 263 раза

Дана Борисова отдыхала в Израиле, когда ей поступил деловой звонок. Мужчина, говорящий с кавказским акцентом, представился директором Ольги Бузовой.

ПО ТЕМЕ

Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии

"Здорова и без инфекций": ухажеру позволили взять справку у Борисовой

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Незнакомец предложил теледиве сотрудничество. Дана должна была стать частью нового музыкального ролика Ольги. "Менеджер" Бузовой отмечал, что Борисова сыграет наркозависимую тусовщицу, впустую прожигающую жизнь.

Не почувствовав подвоха, теледива сразу согласилась, не уточнив даже названия песни. На радостях Борисова отправилась по магазинам – выбирать наряды для съемок.

О новом проекте знаменитость рассказала в своем аккаунте-Instagram. "Да, в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашенной звезды, и буду играть свою самую любимую роль, отрицательного персонажа, тусовщицы и зависимой наркоманки, какой я была до реабилитации. Клип обречен на успех, по-моему", – не помнила себя от счастья телеведущая.

О том, что в ее клипе засветится Дана Борисова, Ольга Бузова не знает. Не слышал о съемках и пиар-директор певицы Антон Богославский. Он подтвердил, что никаких мероприятий с участием телеведущей не планировалось.

Как выяснилось, таинственный звонок оказался шуткой. Запись телефонного разговора появилась на канале пранкера Султана Зака 11 января. К слову, Борисова хвасталась съемками у Бузовой 23 января, поэтому, скорее всего, о розыгрыше она еще не знает. Об этом сообщает Super.ru.

Автор: Руслана Алексеева24 января 2019, 20:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

567

комментарии

Политика

Порошенко заставил Европу нанести сокрушительный удар по России
Угодившему в тюрьму Зеленскому заткнули рот
Собутыльник Порошенко шокировал откровениями о поцелуях Тимошенко
"Без лоха жизнь плоха": провальные обещания Тимошенко на выборах президента Украины

Шоу-бизнес

Хвастливая Борисова стала жертвой жестокого обмана
Объевшаяся опасных таблеток Чехова ужасно подурнела
Кандидатка на "Евровидение" от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)
От уничтожившей себя Пугачевой ничего не осталось

Проишествия

Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Фото "облизывающей" мужские ноги Волочковой стало сенсацией

Поклонники посчитали снимок балерины перебором
Шоу-бизнес

Седокова выставила свои прелести перед ребенком

Певицу осудили за чрезмерную сексуальность
Шоу-бизнес

Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак

Говорят, развод ведущей – дело решенное
Общество

Соловьев довел до инфаркта русофоба-скандалиста

Участнику программы вручили повестку в суд

Гороскоп

Играющему с Россией Трампу пригрозили войной
Идеальные даты для брака в 2019 году
Елена Майорова покончила с собой из-за любви
Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью

Фоторепортажи

С треском провалившаяся теннисистка показала аппетитные формы
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

Доведенная провалом Загитова отказалась от еды
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)

Регионы

Вторжение у Крымского моста взбудоражило народ
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru