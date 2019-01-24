Хвастливая Борисова стала жертвой жестокого обмана
Дана Борисова отдыхала в Израиле, когда ей поступил деловой звонок. Мужчина, говорящий с кавказским акцентом, представился директором Ольги Бузовой.
Незнакомец предложил теледиве сотрудничество. Дана должна была стать частью нового музыкального ролика Ольги. "Менеджер" Бузовой отмечал, что Борисова сыграет наркозависимую тусовщицу, впустую прожигающую жизнь.
Не почувствовав подвоха, теледива сразу согласилась, не уточнив даже названия песни. На радостях Борисова отправилась по магазинам – выбирать наряды для съемок.
О новом проекте знаменитость рассказала в своем аккаунте-Instagram. "Да, в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашенной звезды, и буду играть свою самую любимую роль, отрицательного персонажа, тусовщицы и зависимой наркоманки, какой я была до реабилитации. Клип обречен на успех, по-моему", – не помнила себя от счастья телеведущая.
О том, что в ее клипе засветится Дана Борисова, Ольга Бузова не знает. Не слышал о съемках и пиар-директор певицы Антон Богославский. Он подтвердил, что никаких мероприятий с участием телеведущей не планировалось.
Как выяснилось, таинственный звонок оказался шуткой. Запись телефонного разговора появилась на канале пранкера Султана Зака 11 января. К слову, Борисова хвасталась съемками у Бузовой 23 января, поэтому, скорее всего, о розыгрыше она еще не знает. Об этом сообщает Super.ru.
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