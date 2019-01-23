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Шоу-бизнес

Вскрылись грязные методы Волочковой и Шнурова

Анастасия Волочкова и Сергей Шнуров. Фото: Дни.ру
Лидер группы "Ленинград" высмеял балерину Анастасию Волочкову. Сергей Шнуров намекнул, что танцовщица привлекает внимание к своей персоне дешевыми приемами, недостойными талантливого человека. Однако член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что у самого вокалиста рыльце в пушку.
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"Многие задаются вопросом: почему же Шнуров настолько популярен? Не ищите в сфере мистических загадок. Все гораздо проще. Используя в своем творчестве мат, он играет на низменных чувствах людей, как это делают многие "селебрити"", – заметил общественник в беседе с "Дни.ру".

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Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Эксперт отметил, что перед дешевой славой и легкими деньгами не могут устоять даже многие приличные с виду знаменитости. Забыв о стыде, они готовы трясти своим грязным бельем на ток-шоу и оголять свои прелести в соцсетях.

"Ровно по этому же принципу работают скандальные шоу на ТВ, ставятся модные современные постановки в театре и снимаются клипы. Именно по этой причине "звезды" показывают своим подписчикам в Instagram купальники, трусы и прочие "прелести", – поведал Манукян.

По мнению общественника, Сергей ничем не отличается от других обитателей звездного Олимпа, по крайней мере пользуется такими же грязными методами. "Шнуров пытается себя как бы отделить от Волочковой или той же Бузовой, но на самом деле он кормится с ними с одной поляны и прекрасно это понимает. Да и эти дамы далеко не так глупы, как это многим может показаться. Вся эта компания научилась отлично использовать людей для собственного обогащения. Ну что же, это их путь, завидовать им не стоит, но знать как они добиваются славы все же полезно для общего развития", - резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, ранее в личном микроблоге Сергей Шнуров в ироничной манере дал полезный совет всем, у кого нет талантов, но кто очень хочет стать популярным. Лидер "Ленинграда" предлагал им последовать примеру Анастасии Волочковой – всегда садиться на шпагат.

Автор: Руслана Алексеева23 января 2019, 06:08
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