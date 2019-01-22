"Больше не страшно": переживающая трагедию Гузеева рискнула жизнью

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в личном микроблоге таинственное фото. Звезда рассказала, что среди ночи оказалась в немецкой глуши.

В своем Instagram-аккаунте Гузеева выложила снимок очень плохого качества. Знаменитость позирует на фоне заросшего водоема.

"Просто ночью в лесу у озера. Берлин. Мне больше не страшно.❄", – написала артистка ниже. Поклонники Ларисы, живущие в Германии, отметили, что прогуливаться в темное время суток небезопасно. Из-за засилья мигрантов в стране повысился уровень преступности, звезда буквально рискует жизнью.

"Насилуют и грабят , СМИ немецкие вам доступны в интернете ,посмотрите ,послушайте очевидцев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сейчас там даже днем можно лишиться телефона и быть изнасилованной. Мигранты внесли живую струю в благочестивую жизнь немцев", "Мне тоже уже не страшно, на Вас глядя!" - писали интернет-обыватели.

Отметим, некоторые фанаты решили, что таким мрачным снимком Лариса хотела передать свое настроение. Показать, что смерть матери (звезда потеряла родительницу в конце прошлого года) – это такое горе, в сравнении с которым любая опасность кажется несерьезной.

"Добрый вечер Лариса ! ❤ Примите мои соболезнования 🙇 , знаю , как это больно", "Лариса дорогая, я вас поддерживаю в любой жизненной ситуации. Тоже пережила...", "Просто Лариса же недавно пережила такую трагедию...", "Ей сейчас точно не до смеха...может быть сейчас не страшно, потому что стало не так больно..." – отмечали поклонники.

Напомним, у звезды продолжаются новогодние каникулы. Артистка проводит свободное время в Европе. Гузеева уже успела погулять по Венеции и побывала в знаменитом миланском оперном театре "Ла Скала".