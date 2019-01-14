Беременная Гузеева вывалила огромную грудь на известного актера
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Гузеева выложила архивное фото, на котором запечатлена в обществе актеров. "Листая альбом... Всех узнали?" – обратилась к подписчикам популярная актриса. Многие поклонники признали в мужчине слева известного артиста Сергея Маковецкого, а в мужчине справа – совсем молодого актера Алексея Серебрякова.
А вот мужчины в центре фото стали загадкой для подписчиков. Впрочем, все же нашлись истинные знатоки. Так, актриса Наталия Антонова назвала имя человека, расположившегося в самом низу кадра, – актер Сергей Виноградов. А бородатым мужчиной, пристроившимся рядом с привлекательной артисткой, оказался режиссер Владимир Хотиненко.
Большинство фанатов не столько пытались угадать имена окруживших Ларису Гузееву мужчин, сколько любовались ее внушительным декольте. На все комплименты популярная актриса дала объяснение: "Я беременная сыном снималась".
Пользователи Сети рассыпались в комплиментах. "Кроме Вас и Вашего шикарного декольте, никого не вижу", "Узнаваема! Какие формы!", "До чего же красивая Вы женщина, Лариса!!! Просто хочется на Вас смотреть и смотреть", "А какие грудки! Так идут к ее глазкам", "Как молоды мы были... Лариса, Вы самая обаятельная!", "Чертовка", "Шикарная женщина... Вокруг не успевают сглатывать слюнки", "У Ларисы все как надо! Всегда было и сейчас глаз не отвести!", "Грудь – бомба!!!", "Да-а-а! Еще так положили бюст на этого актера..." – прокомментировали интернет-пользователи.
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