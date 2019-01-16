"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме

Появление Примадонны в Соборном храме святого благоверного Игоря Черниговского, что в подмосковном Переделкино, вызвало переполох среди служителей божьего дома. Правда, не всем поклонникам понравились поведение и наряд артистки.

На всех фотографиях в руках у последней народной артистки Советского Союза (больше это высокое звание никому не давали) целая охапка свечей. "Свечи веером растопырила-то зачем?" – комментируют увиденное недовольные. Многим показались странными и сама фотосессия в храме на фоне алтаря со свечками в руках, и головной убор артистки, больше напоминающий впопыхах намотанное полотенце. За это и набросились на Аллу Борисовну. Вот что за народ – только дай поучить других да позубоскалить.

Напомним, Алла Пугачева – человек очень верующий. Она дважды венчалась – с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным. Причем пятый муж – еврей по материнской линии – ради свершившегося на шестой год совместной жизни церковного таинства даже принял православие. "Меня крестили в небольшой скромной церкви, – признавался тогда Галкин. – Решился на это осознанно. Если ты любишь человека – почему нет? Я долго шел к этому – и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья – православные, отец был православный. Алла и наши дети – тоже. Так что уж куда мне деваться".

Галкина и Пугачеву обвенчали в Михаило-Архангельском храме села Бушарино, который построен другом семьи Примадонны – экс-мэром Звенигорода, а потом первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонидом Ставицким. Его супруга Мила – крестная мать Лизы Галкиной, она же держала венец над головой Пугачевой во время венчания.