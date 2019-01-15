Известный ведущий уколол Андрееву в самое больное место

Известный ведущий, лицо программы "Доброе утро" Сергей Бабаев дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как попал в неприятную ситуацию, перепутав Екатерину Андрееву с Жанной Агалаковой.

Мало кто знает, что Екатерина Андреева конфликтовала с Жанной Агалаковой. Та считала ее конкуренткой. Об этом рассказал популярный телеведущий Сергей Бабаев. "Суть в том, что включался с Поклонной горы, а связь с "Останкино" оказалась плохой. И я не понял, кто ведет программу – Андреева или Агалакова", – начал рассказ телеведущий.

Тогда у Екатерины и Жанны были натянутые отношения. "Катя в тот момент находилась с ней в контрах. Считала, что Жанна хочет ее подсидеть", – пояснил Бабаев. В итоге он оконфузился в прямом эфире. "Узнать, кто сидит в студии, не получилось: сигнал то пропадал, то восстанавливался. Сквозь шипение мне показалось, что это Жанна. Я говорю: "Ну пока все. Жанна?" Такая гробовая замогильная тишина, и потом: "Я Катя, а не Жанна". И это в прямом эфире программы "Время" на Дальний Восток..." – поведал Сергей.

С тех пор у Андреевой "начались контры" и с ним. "Что сделать – в самое больное место уколол. Мог назвать Кириллом Клейменовым, Усамой бен Ладеном, но только не Жанной", – цитирует Бабаева Sports.ru. Телеведущий отметил, что Екатерина Андреева полгода с ним не разговаривала.

Зато разговаривал Константин Эрнст. С ним можно было даже поспорить, отметил Бабаев. "Он говорит: "Прочитай, что ты написал..." Я прочитал. Он: "А вот помнишь, я тебе говорил, что хорошо бы такую мысль провернуть?" – "Я в том сюжете Вашу мысль вставил, а два раза подряд повторять как-то не очень..." – "Ну да, да!" – передал их пикировку телеведущий.