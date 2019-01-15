Шокированный Галкин рассказал о состоянии отравленной Пугачевой

Максим Галкин прокомментировал новость об отравлении Аллы Пугачевой. По словам шоумена, с его супругой все в порядке.

В российских СМИ сегодня, 15 декабря, промелькнула новость, о том, что Алле Борисовне стало плохо на съемках программы Первого канала, посвященной ее давнему приятелю Игорю Николаеву. Якобы Примадонне даже пришлось покинуть студию раньше намеченного времени.

Сообщалось, что у Пугачевой запершило в горле, кожа пошла пятнами, появились признаки удушья. Знаменитость поняла, что у нее аллергическая реакция на искусственный снег, который использовался на площадке. Эта химия и отравила артистку.

Эта информация показалась некоторым представителям СМИ подозрительной. Журналисты связались с супругом Примадонны Максимом Галкиным.

Шоумен был в шоке, когда собеседник пересказал ему эту историю. По словам Галкина, передача снималась еще в ноябре и ничего подобного тогда не случилось.

"Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у нее нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать. Так что меньше верьте тому, что пишут в интернете. Короче, все хорошо! – пояснил Максим Teleprogramma.pro.