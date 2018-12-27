Андреева получила жесткий ответ после откровенного заявления

Ведущая Екатерина Андреева недавно призналась, что не смотрит телевидение из-за большого количество агрессии на каналах. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, заявление журналистки является еще одной причиной, почему нужно закрыть многие передачи.

Андреева не смотрит телеканалы, потому что хочет обезопасить себя от негативной информации. "Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана", – поделилась Андреева в интервью BBC.

Эти слова бывшей ведущей программы "Время" на Первом канале привлекали внимание Вадима Манукяна. Чиновник напомнил, что недавно президент России Владимир Путин сам признал, что многие шоу не следует показывать в эфире. Член экспертного совета настаивает на том, чтобы закрыть все передачи, которые могут нанести вред душевному здоровью зрителей.

"Уже и президент сказал на пресс-конференции, что многие из этих шоу не стоят того эфирного времени, которое они занимают, а воз и ныне там? Почему, по какой причине за бюджетные деньги продолжают закупаться для главных федеральных каналов страны эти передачи? Почему федеральные каналы никто не может приструнить? С этим телебезобразием пора заканчивать!" – отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".