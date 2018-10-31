Крик души неизлечимо больной Началовой (видео)

Юлия Началова рассказала о своем новом романе. Несмотря на тяжелое заболевание, певица заявила, что у нее начинается новая жизнь.

"Спортивная тема" в жизни Началовой закончилась. Отношения со спортсменами у певицы действительно не складывались. Брак с футболистом Евгением Алдониным продлился всего пять лет – и то держался лишь благодаря общей дочери Вере. Разочаровал Юлию и хоккеист Фролов – по ее словам, на первом месте у Александра были исключительно собственные интересы.

Нового избранника Началовой зовут Вячеслав. Певица призналась, что восхищается его умом и серьезной профессией. Юлия рассказала, что ее возлюбленный – судья. "Я иногда задаю ему вопросы, которые меня интересуют по моей работе, потому что приятно поговорить с умным человеком", – рассказала артистка.

Вячеслав Юлию во всем поддерживает. Певица уверена, что с новым избранником у нее начнется совсем другая жизнь. Помогает он Началовой и в борьбе с тяжелой болезнью – мигрирующей подагрой. Несколько лет назад на руках у артистки появились образования, которые она долгое время скрывала под перчатками.

Как говорит Юлия, боли, которые она испытывает, страшнее, чем зубные. Артистке хотелось быть энергичной, но болезнь мешала ей работать. Тем не менее Началова держалась до тех пор, пока не падала в обморок. Теперь же она решила более внимательно относиться к своему здоровью.

Подагра может привести к полной неподвижности – страдают все суставы рук и ног. Чтобы избежать обострения, надо вести аскетичный образ жизни. Так что в доме Началовой нет места никаким острым, соленым и сладким продуктам. В программе "Светская жизнь" на Пятом канале Юлия призналась, что соблюдает строгий режим и проходит своевременное лечение.