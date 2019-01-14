Возмущенная испорченными планами Лобода сделала громкое заявление
Дело в том, что работники Шереметьево не доставили артистку в ВИП-зал. Ее должны были встретить, но этого не случилось, и планы Лободы, а также ее настроение были безнадежно испорчены.
По мнению артистки, сотрудники аэропорта должны качественно выполнять свои обязанности. Исполнительница заявила, что у нее "нулевая толерантность к непрофессионализму".
"Если я оплачиваю дорогостоящие услуги VIP-терминала только чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, премьера которого в конце недели состоится в "Крокус Сити Холл", я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств", – цитирует Лободу издание Super. В качестве примера добросовестного выполнения своих обязанностей Светлана привела себя. "Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие", – отметила она.
Теперь артистка готовит официальную претензию в адрес аэропорта. Светлана Лобода требует объяснений, на каком основании не были выполнены оплаченные ею услуги по ВИП-встрече в терминале D Шереметьево.
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