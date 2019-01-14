Хозяином разгуливавшей по Петербургу львицы оказался участник "Дома-2"

В минувшее воскресенье жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного зрелища: по улицам города свободно гуляла молодая львица. Хозяином животного оказался бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Александр Васюкович.

Герой телепроекта встретился с журналистами и рассказал о том, как у него появился необычный питомец. "Да, купил льва, они в России продаются. Посмотрите объявления – там и львов, и тигров можно купить. Просто это не собака, а лев. Ничего такого в этом нет", – поделился Васюкович.

Как утверждает экс-участник "Дома-2", Сима живет у него в квартире уже несколько месяцев. Раньше он устраивал с ней фотосессии. Сейчас львица весит 25 килограммов, а ее длина составляет около метра. Питомец любит играть и кусаться, но делает это без агрессии.

"Она игривая. Только когда спит, не кусает. А так все царапает в квартире и грызет. Собаки лижут, ласкаются, а она подходит – и сразу за руку! Никто не должен ее бояться. Только еду забирать у нее не стоит", – цитирует мужчину "Комсомольская правда".

По словам Александра, питомец редко выходит на улицу. В тот вечер они ехали из гостей, и львица ненадолго покинула автомобиль. Прохожие сразу обратили внимание на необычного питомца и стали его фотографировать.

Звезда "Дома-2" сообщила, что на содержание львицы приходится тратить много. На мясо уходит около тысячи рублей в день. Питомец быстро растет, и ему уже не хватает места в квартире. Васюкович планирует продать животное за большую сумму – 100 тысяч рублей или отдать в добрые руки. Александр добавил, что не будет связываться с представителями цирка или зоопарка, потому что там львица будет чувствовать себя плохо, передает Пятый канал.