Звезда "Дома-2" бьется в припадке после новости о ВИЧ-инфекции

Лера Фрост заявила на всю страну, что бывшая любовница Гуфа, а ныне участница "Дома-2" Яна Шевцова заражена ВИЧ-инфекцией. Яна в шоке от этой подлой клеветы.



"Я знала про болезнь давно, задолго до проекта, – уверяет Фрост. – За несколько дней до появления в эфирах данного персонажа я написала маме своего бывшенького молодого человека. Какой бы мразью он ни был, я посчитала своим долгом предупредить, дабы не поломали жизнь ему".

"Этой информации у Леры ниоткуда быть не может, у нас с ней общих знакомых никогда не было! – кричит Шевцова. – Если она работает в эскорт-агентстве, это ее проблемы. Я из нормальной семьи, все у меня в порядке, а эта информация на сто процентов выдумана и взята с неба. Сегодня утром я сдала абсолютно все анализы, все супер, прекрасно и замечательно!"

Лера считает, что якобы из-за ВИЧ Яну выгнали с проекта, но та продолжает оставаться участницей телестройки – вот и это явный аргумент в ее пользу. Выяснять отношения с Фрост Шевцова намерена только через адвокатов. "Завтра в суд иду подавать. Мама моя председатель суда. По образованию юрист, поэтому проблем ноль – любые больницы! Даже смешно, уровень человека говорит сам о себе", – цитирует Яну портал dom2life.ru.

Она предположила, что Фрост за распространение подобной грязи заплатили. Возможно, даже сам рэпер Гуф, с которым у обоих девушек был роман.

Зрители шоу считают, что разборки соперниц – показные. "Когда только прикроют это сборище наркоманов, проституток, бездельников и прочих отбросов общества!" – пишут люди в комментариях.