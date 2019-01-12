"Был готов умереть": звезда "Дома-2" рассказала о реанимации после пластики

Бывший участник скандального реалити-шоу Егор Холявин вышел на связь с подписчиками после известия о срочной госпитализации. Звезда "Дома-2" поблагодарила всех поклонников за поддержку.

В начале декабря Егора попал в больницу. Причиной срочной госпитализации стали осложнения после очередной пластической операции. Родители звезды "Дома-2" просили всех друзей и неравнодушных поклонников оказать материальную помощь.

Спустя месяц Холявин стал чувствовать себя гораздо лучше. Врачи описывают его состояние как стабильное. Егор рассказал журналистам, что ему удалось побороть болезнь благодаря силе духа.

"Да, мне было очень тяжело. Я не хотел ничего комментировать по этому поводу, поэтому исчез из виду. Знаете, у меня опустились руки, и я был готов умереть. Но в какой-то момент у меня появились силы и желание жить. Тогда я начала восстанавливаться и делать все, чтобы начать снова жить. Счастлив, что мне удалось справиться со всеми трудностями", – передает его слова StarHit.

Недавно Холявин разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой он позирует перед зеркалом. Егор выглядит отдохнувшим и посвежевшим. В подписи к фотографии звезда "Дома-2" отметила, что уже вернулась к работе. "Счастливый! Как вы тут без меня дорогие мои? Соскучились? Спасибо всем, кто переживал! Кен вернулся", – написал он.

Поклонники обрадовались, когда узнали эту новость, и попросили Егора прекратить эксперименты с внешностью. "Егор, не делай больше операций. И так уже весь худой и красивый", "Не надо только больше с собой ничего делать!", "Рада, что все хорошо. Только один вопрос: надеюсь, ты закончил со своими операциями?", писали подписчики.