"Бабки – огонь": Сябитова с Донцовой поделились мудрыми советами

Роза Сябитова строит жизнь на советах Дарьи Донцовой. В этом призналась сама главная телесваха России, опубликовав в соцсети совместно фото в автором детективов.

Роза Сябитова известна не только своей деятельностью на телевидении, но и активностью в Instagram. Телесваха и тут дает мудрые советы своим подписчикам. Поклонники рады, что Сябитова с ними очень откровенна. В частности, недавно она заявила подписчикам, что, по ее мнению, до замужества выглядела привлекательнее.

А на днях в микроблоге появилось фото Розы Сябитовой с Дарьей Донцовой. В подписи к снимку телеведущая призналась, что часто следует советам писательницы.

"Люблю свою хорошую знакомую, Дарью Донцову. Читаю ее детективы не только потому, что интересны, а за дельные мысли, советы и истины, по которым живу сама. Например, как относится к злобным высказываниям в свой адрес: "Учитесь держать удар… учитесь давать отпор мерзавцам не грубостью, не дракой, а своим вежливым поведением, и продемонстрируйте всем, что вам наплевать на тупые шуточки", – делится мудростью с поклонниками Сябитова.

Подписчики заметили, что на фотографии телесваха выглядит ниже ростом, чем писательница. Сябитова призналась, что она роста небольшого – 155 сантиметров, пишет Teleprogramma.pro. Но это не мешает ей зажигать. "Мы бабки – огонь", – написала телеведущая.

Недавно звезда программы "Давай поженимся" Роза Сябитова сообщила, что собирается встретить старость за рубежом. В прошлом году знаменитость вышла на пенсию и теперь планирует переезд. Она призналась, что к этому начала готовиться еще в молодости – с момента первой зарплаты.

Роза Сябитова отметила, что добивалась славы именно для того, чтобы жить не только на одну пенсию. В будущем Сябитова планирует сбежать от столичной суеты и переехать на какой-нибудь курорт.