Очередной удар: Лорак обошла еще одна соперница

В начале декабря в соцсетях "Дни.ру" началось голосование. Читатели решали, кто именно из представительниц отечественного шоу-бизнеса достоин звания "Певица года". В финал состязания вышли Ани Лорак, Светлана Лобода и Полина Гагарина.

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