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Очередной удар: Лорак обошла еще одна соперница

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com.
В начале декабря в соцсетях "Дни.ру" началось голосование. Читатели решали, кто именно из представительниц отечественного шоу-бизнеса достоин звания "Певица года". В финал состязания вышли Ани Лорак, Светлана Лобода и Полина Гагарина. 
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Почетное третье место заняла Ани Лорак. За артистку проголосовало 27,22% опрошенных.

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Ани Лорак Певица

К слову, уходящий год был не самым удачным для Лорак, ходили слухи, что ее шоу "Дива" не приносит дохода, поэтому Ани испытывает материальные трудности. Очередным ударом судьбы для артистки стала неверность мужа Мурата. Супруга знаменитости засняли на видео в компании красотки. Мужчина страстно обнимал спутницу. Позже Лорак объявила о разводе. 

Набрав 32,06% от общего числа голосов, Светлана Лобода получила серебро. Уходящий год стал знаковым для вокалистки не только в творческой, но и в личной жизни. Звезда во второй раз стала счастливой мамой девочки. Об отце маленькой Тильды она никогда не говорит, но почти каждый день факты подтверждают: это легендарный Тилль Линдеманн – 55-летний немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен группы Rammstein.

Золотов номинации "Певица года" по праву забрала вокалистка Полина Гагарина, за нее отдали 40,74% голосов. В 2018 году артистка не только выпускала хиты. Звезда заметно похудела, поэтому неустанно демонстрировала миру свои стройные ноги и осиную талию.

Автор: Руслана Алексеева1 января 2019, 12:10
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