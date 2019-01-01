Дмитрий Колдун поздравил "Дни.ру" с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.



Дмитрий Колдун считается одним из самых интересных молодых певцов. Яркий, стильный, скромный, тонкий – Дмитрий полюбился зрителям еще на "Фабрике звезд – 6" в 2006-м. Тогда же он участвовал в "Евровидении". А вышедший в 2017-м году его хит "Пятница" и сегодня звучит на всех праздниках. "Пусть в новом году светлых и радостных дней будет больше!" – желает всем артист.