"Отравитель" Харламов показал убийство Скрипалей на видео
Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов не могли не отреагировать на скандал вокруг дела Скрипалей. Тем более что на днях их фотографии публиковали в соцсетях и называли главными подозреваемыми в отравлении.
"Агентам ГРУ" ничего не оставалось, как признать свою причастность к нашумевшей истории. И выложить видео, на котором задокументирован момент убийства.
Напомним, что Лондон назвал имена и опубликовал фотографии двух россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей. "Отравителями" оказались некий Александр Петров и Руслан Боширов. А боевое отравляющее вещество преступники якобы хранили во флаконе из-под духов Nina Ricci.
Как писали Dni.Ru, выдвинутая британскими властями версия отравления Скрипалей изрядно повеселила пользователей. Они решили объединить усилия и помочь спецслужбам в поисках преступников.
Сличив появившиеся в Сети снимки с фотографиями известных россиян, они быстро вычислили настоящие имена "фигурантов" дела. Ими оказались резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.
Разыскиваемые «Александр Петров» и «Руслан Боширов» pic.twitter.com/h9f64wM0jR— Джеймс (@james_kupchino) 5 сентября 2018 г.
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