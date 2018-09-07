"Отравитель" Харламов показал убийство Скрипалей на видео

Подозреваемый в отравлении Скрипалей россиянин, чье фото накануне растиражировали в Сети, опубликовал видео. Камера сняла момент страшного преступления.

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов не могли не отреагировать на скандал вокруг дела Скрипалей. Тем более что на днях их фотографии публиковали в соцсетях и называли главными подозреваемыми в отравлении.

"Агентам ГРУ" ничего не оставалось, как признать свою причастность к нашумевшей истории. И выложить видео, на котором задокументирован момент убийства.

Напомним, что Лондон назвал имена и опубликовал фотографии двух россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей. "Отравителями" оказались некий Александр Петров и Руслан Боширов. А боевое отравляющее вещество преступники якобы хранили во флаконе из-под духов Nina Ricci.

Как писали Dni.Ru, выдвинутая британскими властями версия отравления Скрипалей изрядно повеселила пользователей. Они решили объединить усилия и помочь спецслужбам в поисках преступников.

Сличив появившиеся в Сети снимки с фотографиями известных россиян, они быстро вычислили настоящие имена "фигурантов" дела. Ими оказались резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.