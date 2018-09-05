Больного Моисеева продают за 300 тысяч

Помощники артиста обманывают его. Они просят за интервью с певцом деньги.

Судя по всему, перенесший некоторое время назад инсульт исполнитель ничего об этом не знает. Он лично сказал в телефонном разговоре, что с удовольствием даст представителям СМИ интервью, даже пригласив их к себе домой.

Но не тут-то было. Вечером трубку уже артист не снимал. Планы нарушил предприимчивый администратор Бориса Моисеева Сергей.

"Почему по поводу интервью вы звоните сначала ему, а не мне? Это — первое. Второе: о чем вы с ним договорились? Вы предложили Борису Михайловичу гонорар? Нет? А кто забесплатно будет это делать, скажите мне?!" – цитирует помощника певца DailyStorm.

Узнав, что артист уже согласился, Сергей лишь ухмыльнулся. Мол, все равно больше не дозвонитесь. А так – 333 тысячи, и проблема закрыта.

Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro) 11 Окт 2017 в 2:24 PDT

Поэт и либретист Александр Вулых, написавший десятки песен для звезд российской эстрады, абсолютно уверен, что никто не готов платить знаменитостям за интервью.

"Те, кто думает, что за их откровения кто-то даст денег, или больные люди, или престарелые кумиры позавчерашних дней, которым действительно не на что жить… Только это не про Бориса Моисеева! Наоборот. Он рвался на эти интервью, ему всегда хотелось, чтобы о нем говорили как можно больше", – заявил Вулых.