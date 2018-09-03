В Сеть утекла интимная переписка замужней звезды "Дома-2" с новым кавалером

Тата Блюменкранц, еще не оформив развод с супругом Валерием, принимает знаки внимания от других мужчин. Обнародована откровенная переписка девушки с неизвестным поклонником.

В беседе участница реалити-шоу уверяет, что развод с мужем – это не пиар. Кроме того, Тата не стесняется заигрывать с собеседником, отправляя ему свои "голые" фото.

В ходе диалога парень интересуется грудью девушки. Тата отвечает, что соски у нее светлые, а ореолы – маленькие. "То есть перед людьми легко раздеваешься?" – спрашивает кавалер. "Ну да", – отвечает звезда "Дома-2".

И это далеко не первый случай, когда Блюменкранц подозревают в измене, передает StarHit.ru. Недавно появились слухи о ее романе с 22-летним поклонником Александром Александровым. Молодая мамочка подобные сведения опровергла.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) 17 Май 2018 в 10:13 PDT

К слову, Тата и Валерий вернулись на телепроект. Недавно они получили заманчивое предложение от руководства "Дома-2". Фанаты телешоу надеются, что у тех получится восстановить семью ради счастья любимой дочери.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) 17 Окт 2017 в 10:51 PDT

Как писали Dni.Ru, о разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. Блондинка заявила, что у нее с мужем есть серьезные разногласия, которые не позволяют им больше быть вместе. Позже Тата объявила, что Валера умер для нее. В свою очередь мужчина убежден, что в семейных ссорах виноваты оба супруга.