Блюменкранц из "Дома-2" заявила о смерти мужа

Участница телестройки опубликовала на своей странице в Instagram обращение к подписчикам. Оно касается ее супруга, с которым Тата недавно решила расстаться.

Звезда реалити-шоу, устав от разговоров о разводе, попросила фолловеров прекратить спрашивать ее о муже. "Ребята, пожалуйста не задавайте мне вопросов про Валеру. Для меня он умер", - написала девушка.

Поклонники пары тут же начали комментировать слова Таты Блюменкранц. "Такая пара хорошая, вы друг друга дополняли. Смотрите не пожалейте", "Очень жаль, что вы расстались. Ты была искренняя, с его стороны этого не было. Ты заслуживаешь лучшего", – посетовали они.

Однако нашлись и те, кто осудил Тату за ее высказывания. "Вот какой нужно быть идиоткой, чтобы сначала, унижаясь, тащить мужика в койку и ЗАГС, рожать от него замечательную дочь, а потом на весь мир гадости о нем писать и глаголить? Ты сама-то далеко не идеальна, не накидывай на себя пуху", – отметила одна из пользовательниц соцсети.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) 13 Авг 2018 в 5:15 PDT

Высказался о расставании с женой и Валерий Блюменкранц. Он очень страдает из-за того, что супруга якобы не дает ему общаться с ребенком. "Друзья, подскажите, пожалуйста, как можно видеться с любимой дочуркой, если жена запрещает и не дает ребенка?" - написал мужчина в своем микроблоге. Фолловеры посоветовали решить проблему через суд.

Публикация от Валерий Блюменкранц (@blumenkranz89) 13 Авг 2018 в 5:33 PDT

Напомним, что о разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. "Придумывать я ничего не буду. У нас есть большая проблема, из-за которой мы расстаемся. О разводе пока никто не знает", – цитирует StarHit красотку из "Дома-2". О причинах расставания звезда телестройки решила умолчать.