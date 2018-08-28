Блюменкранц назвал причину ухода от жены

Валерий Блюменкранц рассказал, что на самом деле стало причиной их разрыва с Татой. Экс-участник реалити-шоу все еще надеется на примирение с женой.

Мужчина считает, что их отношения убило постоянное недопонимание и в бизнесе, и в быту. В последнее время семье очень трудно было найти общий язык.

"Приходим домой, бытом никто не занимается: ни я, ни Тата. На работе делим территорию, доход и все остальное. Что там диссонанс, что дома диссонанс. Я хочу жить гармонии", – цитирует Блюменкранца Dom2Life.ru. Последней каплей стал недавний серьезный скандал самой красивой пары телестройки.

После него-то супруги и приняли окончательное решение идти разными дорогами. "Самая крупная ссора у нас произошла, когда я ушел из семьи… Сейчас даже не вспомню, из-за чего. Наверное, все накопилось", – поделился Валерий.

По его словам, Тата начала кидаться в него всем, что попадалось под руку – даже утюгом. "Я просто собрал вещи и уехал в Одессу", – рассказал мужчина. Несмотря на происходящее, он продолжает чувствовать к супруге любовь, но не понимает, удастся ли им вновь воссоединиться.

Публикация от Тата Блюменкранц (@_tatia_tatia_) 26 Мар 2018 в 5:07 PDT

Валерий убежден, что в семейных ссорах виноваты оба супруга. При этом он отметил, что все семейное окружение поддерживает только Тату. Забыться ему помогает только отчим.

Как писали Dni.Ru, о разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. Блондинка заявила, что у нее с мужем есть серьезные разногласия, которые не позволяют им больше быть вместе. Позже Тата объявила, что Валера умер для нее.

