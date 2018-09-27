Беременная Бледанс выставила подросший живот

Эвелина Бледанс в скором времени должна стать матерью прелестной девочки. Беременная актриса готовится к родам в спортивном зале.

Свежей снимок, который опубликовала Эвелина в Instagram шокировал многих ее подписчиков. Звезда запечатлена среди тренажеров в спортивном зале. "Извечный вопрос про спорт и беременность... с Семиком я уехала в роддом с массажного стола, после аква-аэробики, с Коленькой до последнего занималась и таскала тяжелые сумочки. А у вас как было?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – спросила своих фанатов актриса.

Поклонники отметили, что не ожидали увидеть Бледанс занимающейся спортом, ведь многие женщины в положении боятся лишний раз с дивана встать, а тут занятия на тренажерах. Тем более, как заметили некоторые фолловеры, в возрасте Эвелины, которой, к слову, уже 49 просто беременной быть уже опасно.

"Беременность и так нагрузка на организм все болячки могут появиться,но хочу сказать вы здоровая женщина раз в 47 попали под программу ЭКО.Здоровья вам", "Я не занималась во время беременностей и не жалею .прогулки на воздухе и все .Все остальное от лукавого", "моей сестре категорически врач запретил посещать спортивный зал во время беременности, так как ей в то время было 43 года...она занималась просто утренней зарядкой с лёгкими гантелями..паталогий во время беременности никаких не было... Но роды прошли очень тяжело... Я думаю, вам рисковать не надо..", – писали интернет обыватели в комментариях.

Отметим, что некоторые отметили, что знаменитость заметно прибавила в весе. Якобы у нее стал появятся живот. "Как так... Живот то торчит", – написала одна из поклонниц.

Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что процедура прошла успешно.