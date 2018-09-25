Отъедающаяся на курорте Бледанс ведет "свинячий образ жизни"

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте вместе с сыном Семеном. Знаменитость ни в чем себе не отказывает.

Недавно в гостях у Андрея Малахова на шоу "Прямой эфир" Эвелина узнала, что беременна. Звезда поделилась своей радостью с миром, но столкнулась со шквалом критики.

Знаменитость устала отбиваться от завистливых хейтеров. Она поняла, что ей необходимо сменить обстановку, к тому же ее младший наследник простудился. Звезда решила отправиться на юг, чтобы и сына подлечить, и самой оздоровиться.

Уже неделю знаменитость принимает солнечные ванны на пляже, купается в море и пробует местную кухню. Также мама и сын успели посетить спа-салон и заглянуть на кинофестиваль "Евразийский мост".

Естественно, обо всех своих приключениях на крымском курорте Эвелина отчитывается в Instagram. В последних опубликованных Stories актриса вместе с наследником отдыхает на пляже. Судя по всему, у нее "ленивый" период отпуска – Бледанс забыла о диетах и позволяет себе много вкусного и вредного для фигуры. Видимо, решила отъесться. "Сем, ну что там у нас? Поспали – можно и поесть. Такой ведем свинячий образ жизни! Мороженое, тортик и арбуз!" – сообщила поклонникам звезда.

Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что процедура прошла успешно.