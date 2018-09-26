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Покойного Кобзона тащат на сцену

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актер Станислав Садальский взбесился от упоминания Иосифа Кобзона в афише. Выступление почившей звезды анонсировали на юбилейном концерте Юрия Николаева.

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Вскоре в московском "Крокус Сити Холле" состоится 70-летний юбилей известного телеведущего и актера. Планируется, что на мероприятии будут петь многие знаменитости – Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие.

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Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Примечательно, что на рекламных плакатах упоминается Иосиф Кобзон, которого не стало 30 августа. Этот факт очень разозлил Садальского, он заявил, что, возможно, ныне покойного Кобзона тащат на сцену ради рекламы, либо организаторам настолько наплевать, что они даже не потрудились исправить афиши.

"Ужас.. почитайте афишу, зачем мертвых трогать в декабре 2018 вам так не кажется, а может это специально сделали, рекламный ход... тогда противно...((( и еще один позорный факт. Когда режиссер Мотыль умер, то президент Медведев прислал его покойной жене Людмиле (почившей 5 лет назад) соболезнование (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – разразился гневом Станислав в своем личном Instagram.

Поклонники предположили, что, записи артиста будут демонстрировать в зале, как дань памяти. Другие же решили, что это просто ошибка. Кто-то даже попытался успокоить артиста. "Кобзона уже убрали с афиши на сайте Крокуса", "Афиша просто скорее всего давно напечатана, чтоб не перепечатывать решили итак сойдет", "Просто афиши изтотавливают заранее. Конечно , надо было бы замазать, но.... как все у нас через одно место делается", - рассуждали поклонники Садальского.

Автор: Руслана Алексеева26 сентября 2018, 20:46
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Как менялся Стас Садальский

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