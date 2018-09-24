Рассекретивший недуг Пугачевой Садальский ошарашил новым диагнозом

Артист опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с телеведущим и актером Игорем Угольниковым. Станислав Садальский не на шутку напугал подписчиков своим комментарием.

Садальский отметил, что Угольников был прекрасным актером. Он добавил, что тот лучше всех играл Хлестакова из комедии "Ревизор". По его словам, с Угольниковым мог сравниться только актер Валерий Белякович.

"Как жалко, что Угольников ушел в чиновники... Актер – не профессия, а диагноз", – написал Станислав Садальский. Фолловеры сначала испугались, что артист начал свою речь в прошедшем времени. Некоторые подумали, что с Игорем Угольниковым случилось что-то страшное. На самом же деле актер лишь хотел немного поддеть коллегу.

"Талантлив! Хочется верить, что время, потраченное им на чиновничество, не будет потрачено зря! Люди профессии, вы как свечи – второго огня не будет!", "Угольникова люблю. Из крошечного эпизода сделает конфетку!", "Угольников замечательный артист. Два года назад была в начале сентября в Театре сатиры на открытии сезона. Он был бесподобен", – согласились с Садальским пользователи соцсети. При этом пожурили артиста, что тот, как обычно, заставил их поволноваться.

Напомним, ранее Станислав Садальский ошарашил народ заявлением в своем микроблоге об Алле Пугачевой. Он поделился переживаниями по поводу здоровья Примадонны. "Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!" – огорошил он общественность то ли предположением, то ли утверждением. Об этом, по его мнению, свидетельствует внешний вид певицы, которая сильно похудела.