Оставленная мужем Кейт Миддлтон разрывается от злости

"Я рад, что впервые посещаю Намибию. Мне жаль только, что моя жена Кэтрин не может присоединиться ко мне", – заявил на официальном приеме внук Елизаветы II.

По словам Уильяма, Кейт осталась одна с детьми в Великобритании, хоть и безумно хотела сопровождать его во время поездки по африканским странам. Принц не стал скрывать, что его супруга сходит с ума от гнева, пока он катается по разным странам и проводит время вдали от семьи, пишет Daily Express.

"Она очень ревнива, особенно потому, что я смогу хорошенько выспаться вдали от наших детей", – неудачно пошутил Уильям, чем вызвал неодобрение поклонников Миддлтон.

Народ в Сети накинулся на принца, который с легкостью оставил дома жену и детей, да еще и шутит о них не в самом приятном ключе. "Хамство какое. Кейт разрывается одна с тремя малышами", "О мой бог, Уильям, что ты несешь", "Хорошо Уильяму шутить о бессонных ночах, когда все заботы о детях на хрупких плечах Кейт", "Конечно он злится, не успела одного родить, как другой на подходе, а Уильяму все шутки", – написали британцы в ответ на речь принца.

The Duke of Cambridge has been visiting Namibia’s Kunene region to see the dedicated work of Save the Rhino Trust Namibia and IRDNC, being undertaken with the support of @Tusk_org #EndWildlifeCrime pic.twitter.com/jDyEtiWKeb