Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем

Программа "Прямой эфир" ввела в заблуждение зрителей. Творящемуся на ток-шоу удивляются даже сотрудники съемочной группы.



Каждый день страна спешит к телеэкранам, чтобы узнать очередную душещипательную историю, удивиться или возмутиться. Для того, чтобы поднять рейтинги, в новом телесезоне Андрей Малахов и его команда запустили на канале "Россия" "документальный" сериал под названием "Третья беременность 49-летней Эвелины Бледанс".

Под прицелом камер телезвезда прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И якобы забеременела. А потом съемочная группа "Прямого эфира" только успевала снимать программы.

Вот Эвелина вместе со съемочной группой ток-шоу едет в клинику, чтобы сдать кровь и провести ультразвуковое исследование. Там врач-гинеколог сообщает звезде, что она ждет ребенка. А вот в студии Эвелина со словами "тебе, тварь, сейчас дам за моего ребенка" наносит зрительнице несколько ударов ладонью по лицу за то, что несчастная позволила себе сказать: "Опять Дауна родите. Ведь он никому не нужен".

Рейтинги зашкаливают – народ любит смотреть на мордобой, тем более, с участием звезд. И мало кто знает, что все это – заранее продуманный спектакль.

"Никакой беременности на самом деле у Бледанс нет, – шокировал Dni.Ru один из редакторов программы "Прямой эфир". – И с мордобоем все было заранее договорено – так рейтинг выше. Эвелине нужны деньги, потому что сама воспитывает сына, а работы у нее сейчас мало. Вот и согласилась подыграть Малахову. Получила за этот спектакль около полумиллиона рублей. Она же актриса – может любую роль сыграть".

По словам сотрудника "Прямого эфира", эта программа сегодня – аналог скандального шоу "Окна", которое выходило в эфир в начале 2000-х. Формат того шоу сразу определили, как "трэш", что в переводе с английского означает "мусор" или "помойка". За сюжетную основу бралась выдуманная конфликтная история между родственниками, коллегами и просто знакомыми. Разыгрывали историю малоизвестные актеры и оплаченная массовка, а практически в каждом шоу случалась потасовка.

"Малахову плевать на мораль, журналистскую этику – ему нужен продукт, который смотрели и обсуждали, а значит, туда бы рекой лилась реклама. Он ведь там сам себе продюсер, вот и придумывает истории, которые бы народ "хавал". А мнимая беременность Бледанс должна по сценарию окончиться выкидышем, о чем будет снято еще один выпуск ток-шоу" – заверил на условиях анонимности его сотрудник.