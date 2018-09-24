"Я его понимаю": тетя Глушакова врезала его пышногрудой жене

Тетя капитана "Спартака" Ирина Глушакова высказалась о его семейном скандале. Родственница вступилась за знаменитого футболиста.

Женщина озвучила свою версию. По ее словам, еще десять лет назад, после знакомства с будущей женой спортсмена Дарьей, посоветовала Денису составить брачный контракт. Племянник отказался.

Денис Глушаков на молодую супругу денег не жалел, делая дорогие подарки. Одним из таких презентов стал браслет за четыре миллиона рублей. Тетя футболиста уверена, что девушке от него были нужны лишь деньги.

"Как только поняла, что карьера Глушакова пошла на спад, разыграла трагедию", — цитирует женщину "Московский комсомолец". Она добавила, что однажды Денис с женой обратились к ее сыну, работающему в строительной фирме, с просьбой сделать ремонт. По словам тети, по окончании работ Дарья заявила, что двоюродный брат Дениса Глушакова обманул их семью на два миллиона рублей. Спортсмен грязную историю развивать не стал.

Ирина Глушакова не поскупилась на эпитеты и словесно врезала пышногрудой жене племянника. Женщина назвала ее "акулой" и "хорошей артисткой", выглядящей "ангелочком". Она уверена, что Денис мог подписать иск с требованиями оставить детей с ним после развода и взыскать с жены алименты "со злости".

Также родственница капитана "Спартака" прокомментировала информацию об изменах ее племянника. "Я его понимаю. Денис же не нагулялся. Он ведь, кроме футбола, ничего не видел", – отметила она. Не верит женщина и в избиения Глушаковым супруги.

В свою очередь болельщики московского ЦСКА вывесили баннер, посвященный ситуации в личной жизни полузащитника столичного "Спартака" Дениса Глушакова. "Денис, не парься насчет жены", – приводит содержание баннера RT.

Напомним, Денис Глушаков стал героем скандала после публикации видео, где он был замечен в бане в компании неизвестной девушки. Ролик сняла супруга футболиста 23 августа. Дарья заявила, что подает на развод, устав от измен мужа. Ранее она говорила, что супруг ее избивал.