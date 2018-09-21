"Начал меня душить": Рыдающая жена Глушакова раскрыла тайну видео в бане

Скандал в семье капитана "Спартака" обсудили в студии "Прямого эфира". Жена застукала футболиста Дениса Глушакова в бане в компании полуголой девушки.

Эксперты дискутировали, стоило ли супруге футболиста Дарье снимать момент адюльтера на мобильный и выкладывать видео в Сеть. Ведь постыдный эпизод в бане опорочил Глушакова, испортил репутацию.

Мнения разделились, кто-то с пеной у рта защищал жену спортсмена, оправдывая ее поведение аффектом от пережитого шока. Другие же увидели в ее поведении холодный расчет, якобы Глушакова планировала поймать мужа на измене, так как, вероятно, у нее есть корыстный интерес.

На съемочной площадке был продемонстрирован фрагмент интервью Дарьи. Плачущая женщина рассказала, что на протяжении всех 10 лет супружеской жизни футболист изменял ей. "Он занимался только футболом и бабами", – сообщила супруга звезды спорта.

Также супруга звезды спорта объяснила происхождение скандальной записи. Якобы, некий источник дал ей наводку, и она отправилась на поиски мужа. "По интуиции захожу в первый сруб. Вижу футболку "Спартака", справа его вещи, слева – ее. Прохожу дальше и вижу, что она сидит на коленях в полотенце, сама – голая. Естественно, я накинулась на него. Он держал меня, чтобы я не снимала, так как понимал, что это может отразиться на его репутации. Я хотела подбежать к ней и разобраться. Я уже в домике начала орать, потому что он начал меня душить. Я его расцарапала, потому что он меня душил. Хотел выгнать и отобрать телефон", – вспоминает рыдающая женщина.

Также Глушакова рассказала, о постоянных побоях, которые она постоянно получала от мужа. Она несколько раз обращалась в медицинское учреждение после скандалов дома.

Известный юрист Екатерина Гордон отметила, что супруги ошиблись в выборе защитников, теперь они никогда не помирятся. Дарья обратилась к адвокату Сергею Жорину, а Денис к Марине Дубровской, мол, эти защитники ненавидят друг друга, поэтому будут воевать до конца. "К сожалению, у Глушакова сейчас будет резко падать доход, отсудить можно будет все меньше", – рассудила Гордон. Ведущий Андрей Малахов добавил, что Денис сейчас получает зарплату в 15 миллионов.

Спортивный комментатор Виктор Гусев предположил, что появление в Интернете скандального видео с Глушаковым в бане может быть выгодно руководству футбольного клуба "Спартак". По словам журналиста, от Дениса пытаются избавиться.

Напомним, Дарья Глушакова застала супруга в парной с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая женщина. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала даму проституткой.