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Шоу-бизнес

Назван победитель шоу "Замуж за Бузову"

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В Сети появилась фотография, на которой запечатлена поющая ведущая Ольга Бузова под руку с импозантным мужчиной. Публикация породила слухи о том, кто стал победителем брачного шоу артистки "Замуж за Бузову".
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На протяжении последних недель буквально вся страна следит за тем, как поющая ведущая Ольга Бузова ищет себе "того единственного" из нескольких брутальных претендентов на ее сердце в рамках брачного шоу "Замуж за Бузову". Женщина проверяет их и свои чувства на свиданиях в знойной Италии.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Практически в каждом выпуске поющая ведущая проливает слезы, риторически вопрошает, как же к ней относится тот или иной претендент, и сетует, что у нее множество вопросов, на которые она не может найти ответы. А ухаживающие за ней мужчины лишь добавляют сомнений и тревог. Это вынуждает Ольгу буквально пачками выгонять претендентов. Судя по анонсам, в новом выпуске программы градус интриги настолько зашкалит, что между двумя кандидатами произойдет драка.

Пока одни поклонники теряются в догадках, кто останется на телепроекте, другие уже определились. По их мнению, победитель шоу "Замуж за Бузову" – певец и музыкант Дмитрий Маликов. Такой сенсационный вывод фанаты сделали из фотографии, которую у себя на страничке в социальной сети Instagram опубликовал артист. На снимке Дмитрий Маликов ведет под руку ослепительно красивую Ольгу Бузову.

"Спойлер последнего эпизода "Замуж за Бузову". Дмитрий победил", "Так вот он, победитель шоу "Замуж за Бузову", "Ого! Бузова наконец нашла своего героя), "хорошо смотрятся вместе", "Прально, зачем ей эти мужики... позеры липовые.. а дима настоящий... и детей рожать не надо, у него ж и так двое есть (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались в комментариях пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева21 сентября 2018, 13:06
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