В Сети появилось домашнее видео звезд "Дома-2"

Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди установили в спальне скрытую камеру. Влюбленные показали поклонникам, как выглядит их идеальное утро.

Экс-участники реалити-шоу не постеснялись показать очень личный ролик. Алексей опубликовал в своем микроблоге домашнее видео с Лизой.

"Скрытая камера, или как делать приятно по утрам и дурачиться вместе. Какое для вас идеальное утро?" – написал Чайчиц в Instagram. В видео показаны страстные поцелуи, завтрак в постель, букет цветов – и все это под романтическую музыку.

Поклонники порадовались за счастливую пару. "Берегите друг друга и не слушайте никого", "Вы самые лучшие", "Мимимишность зашкаливает", "Клевые… Несколько раз пересмотрела", – прокомментировали ролик пользователи Instagram.

Помимо теплых слов в адрес Чайчица и Триандафилиди, есть негативные высказывания фолловеров, которые не одобряют отношения Лизы и Леши. Напомним, что у Триандафилиди есть дочка, которая живет с отцом. Бывший муж не позволяет матери видеться с ребенком.

Отметим, что еще на проекте "Дом-2" у пары произошла крупная ссора. Причиной стало поведение Триандафилиди. Молодой человек находился на грани нервного срыва. "Ты меня унижаешь! Ты меня гасишь уже какой день! Я ее принял после измены, я все простил, думал, мы будем вместе! Взяла борозды и гасит меня!" – сокрушался Чайчиц.