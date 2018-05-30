Триандафилиди запретили видеться с дочкой после разврата на "Доме-2"

Ради участия в скандальном реалити-шоу красавица бросила ребенка. Она думала, что получит всероссийскую славу, заработает денег и вернется. Но не тут-то было.



Пока Лиза Триадафилиди строила любовь на "Доме-2", ее дочь Влада жила с папой. Но когда Лиза покинула проект вместе с Алексеем Чайчицем, ее супруг отказался отдавать девочку. И сегодня, по заверениям Триандавлиди, теперь уже бывший муж угрожает ей и запрещает видеться с малышкой.

Снискавшая себе славу распутницы Лиза плачет: "Олег мне угрожает физической расправой. Мне девочку жалко, у малышки и так психика из-за него испорчена. Муж показывал ей эфиры со мной непонятно какие. Ребенок разговаривает не своими словами, она подвержена влиянию".

В эфирах, которые показали ребенка, ее мама, судя по всем, занимается откровенным развратом, скандалит, устраивает истерики, соблазняет мужиков. И это на глазах у всей страны. Маленький ребенок, как говорят, плакал, увидев эти записи и отказывался верить, что на экране любимая и единственная мама.

Публикация от Елизавета Триандафилиди (@triandafilidi_liza) 8 Май 2018 в 12:36 PDT

Кстати, Лиза уверяет, что муж, который сегодня не отдает дочку, когда-то вовсе не хотел ее появления. "Девять лет назад, когда Олег узнал, что я беременна, он не хотел, чтобы я рожала. Даже давал мне деньги на аборт. Но я, конечно же, и думать об этом не могла. А после родов выяснилось, что у меня загноение. Врачи успели оказать необходимую помощь. Но если бы промедлили еще пару недель, итог мог бы быть печальным", – цитирует Триандафилиди журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2"

