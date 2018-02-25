Изменщица довела до слез крепыша из "Дома-2"

На телестройке разыгралась новая драма. Похоже, отношениям Елизаветы Триандафилиди и Алексей Чайчица пришел конец.

Пара не на шутку разругалась. Судя по всему, причиной ссоры стало поведение Триандафилиди. Молодой человек считает, что участница "Дома-2" плохо к нему относится.

"Постоянно закрывает мне рот, я хочу уйти с проекта", – заявил рыдающий Чайчиц. Его возлюбленная находилась в полном недоумении. "Ты че гонишь?!" – без конца повторяла она.

"Ты меня унижаешь! Ты меня гасишь уже какой день! Я ее принял после измены, я все простил, думал, мы будем вместе! Взяла борозды и гасит меня!", – сокрушается рыдающий крепыш. Судя по всему, в ближайшее время Чайчиц покинет "Дом-2".

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Фев 24, 2018 в 10:56 PST

Неожиданно эмоциональная реакция молодого человека удивила пользователей Сети. "Он же просто на грани нервного срыва, кто если не она, его успокоит.. Зря она так с ним", – считает один из комментаторов. "Ему просто морально тяжело на острове... сорвался", – добавил другой.

Публикация от Елизавета Триандафилиди (@triandafilidi_liza) Фев 22, 2018 в 10:29 PST

Напомним, что Триандафилиди провела на телестройке куда больше времени, чем ее спутник: он присоединился к проекту только в июле 2017 года. Что станет с отношениями пары после скандала, остается только гадать.