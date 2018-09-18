Звезда "Дома-2" лишилась заработанных миллионов
Два года назад Пынзарь приобрела таунхаус в закрытом поселке недалеко от МКАД. Экс-участница телестройки отдала за квадратные метры шесть миллионов рублей.
Компания застройщик обещала сдать готовый проект еще в 2016 году, однако воз и ныне там. Дом все еще не достроен.
"Нас действительно кинули, – с горечью признает Дарья. – Мы вместе с другими дольщиками оказались без всего – к счастью, у нас хотя бы нет кредитов. Обидно за те семьи, которые платят кредиты за то, чего у них нет, — жилье. Вдобавок к этому они снимают квартиры".
У звезды "Дома-2", как и в принципе и у других "обманутых" покупателей, терпение подошло к концу. Люди собирают документы и готовят коллективный иск в суд. Об этом сообщает Super.ru.
Напомним, что минувшей весной Дарья и ее муж Сергей приобрели апартаменты на юге Турции. Там же экс-участница телестройки развивает собственный бизнес, а их старший сын даже пошел в учебное заведение.
В одном из интервью звезда отметила доброжелательность местного населения к детишкам. Турки более лояльны к малышам, чем россияне: "Отношение к детям тут просто нереальное. Местные любят детей, всех, всегда помогут, что, конечно, сначала было удивительным и это даже настораживало, у нас такого, к сожалению, нет…"
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