Звезда "Дома-2" лишилась заработанных миллионов

Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь несколько лет кормят обещаниями. Молодая женщина заплатила крупную сумму за жилье, однако въехать в собственные апартаменты не может.

Два года назад Пынзарь приобрела таунхаус в закрытом поселке недалеко от МКАД. Экс-участница телестройки отдала за квадратные метры шесть миллионов рублей.

Компания застройщик обещала сдать готовый проект еще в 2016 году, однако воз и ныне там. Дом все еще не достроен.

"Нас действительно кинули, – с горечью признает Дарья. – Мы вместе с другими дольщиками оказались без всего – к счастью, у нас хотя бы нет кредитов. Обидно за те семьи, которые платят кредиты за то, чего у них нет, — жилье. Вдобавок к этому они снимают квартиры".

У звезды "Дома-2", как и в принципе и у других "обманутых" покупателей, терпение подошло к концу. Люди собирают документы и готовят коллективный иск в суд. Об этом сообщает Super.ru.

Напомним, что минувшей весной Дарья и ее муж Сергей приобрели апартаменты на юге Турции. Там же экс-участница телестройки развивает собственный бизнес, а их старший сын даже пошел в учебное заведение.

В одном из интервью звезда отметила доброжелательность местного населения к детишкам. Турки более лояльны к малышам, чем россияне: "Отношение к детям тут просто нереальное. Местные любят детей, всех, всегда помогут, что, конечно, сначала было удивительным и это даже настораживало, у нас такого, к сожалению, нет…"