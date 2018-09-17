Клип "Цвет настроения черный" заставил Бледанс раздеться

Эвелина Бледанс подцепила звездную лихорадку. Телеведущая в восторге от клипа Филиппа Киркорова и Егора Крида "Цвет настроения черный".

Эвелина оказалась под таким впечатлением от увиденного, что решилась на откровенную фотосессию. Звезда в обнимку с накачанным красавцем-брюнетом позирует на палубе роскошной яхты. За их спинами открывается живописный вид на море и отвесные скалы. Бледанс отметила, что серия снимков посвящена клипу "Цвет настроения черный".

Примечательно, что Эвелина опубликовала кадры в личном Instagram и сопроводила их хештегами, прямо указывающими на их отношение к музыкальному ролику Киркорова и Крида. Эвелина призналась, что рядом с шикарным мужчиной "чувствует себя богиней". Отметим, что даже купальные костюмы звезда и ее ухажер выбрали в тон – черные.

Бледанс не единственная знаменитость, подцепившая новый "вирус" под названием "Цвет настроения черный". Певица Ани Лорак опубликовала в Stories своего микроблога нарезку из кадров собственных музыкальных видео. На них Лорак запечатлена в черных эротичных нарядах.

Напомним, что музыкальный ролик на песню Крида и Киркорова сразу после выхода попал в тренды YouTube. За три дня клип набрал более 13 миллионов просмотров. Тут же появился одноименный хештег, которым пользователи Сети начали сопровождать собственные забавные и не очень видео и фото.

В интернете началась настоящая лихорадка под названием "Цвет настроения черный". Только ленивый не высказал свое мнение по поводу детища Егора Крида и Филиппа Киркорова.