Кейт Миддлтон пропала

Британцы забили тревогу из-за исчезновения своей любимицы, но оказалось, что поводов для беспокойства нет. Кейт просто решила чуть дольше побыть в декретном отпуске.

Герцогиня Кембриджская наслаждается временем со своим маленьким сыном принцем Луи. Длительность отпуска объяснили тем, что у Кейт теперь трое детей и они требуют гораздо больше внимания. Ранее она быстро выходила из декрета, так как обязанностей по уходу за малышами было меньше.

К примеру, после рождения принца Джорджа в 2013 году Миддлтон вернулась к светским выходам всего через шесть недель, а в 2015 году после появления малышки Шарлотты Кейт восстанавливалась четыре месяца.

Как пишет журнал Hello, герцогиня Кембриджская попросила продлить отпуск еще и потому, что скоро родит ее младшая сестра Пиппа. Кейт хочет помочь родственнице привыкнуть к роли мамы.

