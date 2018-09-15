Кейт Миддлтон пропала
Британцы забили тревогу из-за исчезновения своей любимицы, но оказалось, что поводов для беспокойства нет. Кейт просто решила чуть дольше побыть в декретном отпуске.
Герцогиня Кембриджская наслаждается временем со своим маленьким сыном принцем Луи. Длительность отпуска объяснили тем, что у Кейт теперь трое детей и они требуют гораздо больше внимания. Ранее она быстро выходила из декрета, так как обязанностей по уходу за малышами было меньше.
К примеру, после рождения принца Джорджа в 2013 году Миддлтон вернулась к светским выходам всего через шесть недель, а в 2015 году после появления малышки Шарлотты Кейт восстанавливалась четыре месяца.
Как пишет журнал Hello, герцогиня Кембриджская попросила продлить отпуск еще и потому, что скоро родит ее младшая сестра Пиппа. Кейт хочет помочь родственнице привыкнуть к роли мамы.
The Duke and Duchess of Cambridge have released an additional photograph taken following the christening of Prince Louis.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 16 июля 2018 г.
The Duke and Duchess hope that everyone enjoys this lovely photograph of Prince Louis as much as they do.
�� @mattporteous pic.twitter.com/Ix9CykzeBx
Между тем, Миддлтон может в скором времени принять участие в одном из мероприятий королевской семьи. Это будет непродолжительный и единичный выход в свет. Так Кейт отдает дань уважения семье и народу. Ранее она несмотря на декрет посетила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, а также пришла на Уимблдон с герцогиней Сассексой.
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