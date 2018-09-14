Это серьезно: певец Дмитрий Маликов теряет зрение

Дмитрий Маликов сообщил нерадостную новость. Оказалось, популярный исполнитель и музыкант теряет зрение, и ему выписали очки.

Дмитрий Маликов является одним из самых привлекательных артистов отечественной сцены. Музыканту 48 лет, однако выглядит он гораздо моложе. К тому же исполнитель годами не меняет имидж, а недавно у него родился сын, поэтому за глаза поклонники называют Дмитрия "законсервированным". Однако, по всей видимости, возраст дает о себе знать.

На своей официальной страничке в социальной сети Twitter Маликов сделал важное заявление. "Очки выписали. Зрение портится", – сообщил популярный исполнитель. Реакция подписчиков не заставила себя ждать.

"Твои глаза всегда будут самыми красивыми... Береги себя", "ой, это серьезно(((", "бро, сдавай кровь на тестостерон, хреновый это знак!)", "Все мы не молодеем...", "Да дорогой, раньше были мы молодые и красивые, а сейчас только красивые", "Старость не радость, как говорится", "Плохо.... Не падайте духом..... Мы с Вами (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

В недавнем интервью Дмитрий признался, что старается больше времени уделять не работе, а сыну Марку, который появился на свет в январе. "Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески подвигал к этому мою супругу. Скажу вам больше – это вообще была моя идея, и я сумел ее воплотить", – похвастался артист.

"В моей жизни с рождением сына многое изменилось. Появилось больше ответственности и забот, стало меньше свободного времени. Стараюсь больше заниматься малышом, не пропустить ничего важного в его жизни", – признался популярный исполнитель. Отметим, что у Дмитрия есть дочь Стефания, которой 18 лет.