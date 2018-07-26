Дмитрий Маликов рассекретил фото подросшего сына

Дмитрий Маликов опубликовал новое фото своего сына Марка. Многочисленные поклонники пришли в восторг.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов опубликовал новое фото, на котором запечатлен держащим своего сына Марка. В подписи к снимку артист прокомментировал шумиху, которая недавно поднялась вокруг него. "Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся, и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице... Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции) Спасибо за поздравления Марка с полугодовалым юбилеем ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Маликов.

Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Чудо чудное)))", "Без сомнения– МАЛИКОВ-МЛАДШИЙ ....Счастья вам, СЕМЬЯ МАЛИКОВЫХ...Маме Люде привет из Питера. )))", "Какой хороший!!!! Дай Бог здоровья Вам и вашей семье!", "Тьфу, тьфу, тьфу! Тук, тук, тук! Здоровья красавчику! Пусть радует родителей долгие годы и прекрасной ему судьбы)!", "Сладющий! !!!", "Красивая пара. Красивые дети. Самые наилучшие пожелания. Не обращайте внимание на плохое. Счастья Вам", "Шладкий пупс! Дмитрий, не обижайтесь, но это не про вас)", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 26 Июл 2018 в 5:49 PDT

Дмитрий Маликов оскандалился, когда на его страничке в Twitter появилась запись о том, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие – "*********** и еврейство". "А лучше – **************** еврейство!" – добавил он. Музыканта подвергли жесткой критике, посчитав, что он одним высказыванием "обидел евреев и ЛГБТ". Вскоре твит был удален.

Напомним, в этом году 48-летний Дмитрий Маликов снова стал отцом. В середине зимы в известном семействе с помощью суррогатной матери на свет появился сын Елены и Дмитрия, которого назвали Марком. Случившееся событие удивило, но обрадовало поклонников творчества Маликова.