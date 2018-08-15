Маликов поразил фотографией "беременной" Собчак
"Польза от спорта
сомнительна, зато вред очевиден))) Но мы непреклонны в своем желании быть молодыми и красивыми)
Чего и Вам желаю", – подписал фото Дмитрий Маликов. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Особое внимание обращает на себя фигура Ксении.
Давно ходили слухи, что Собчак беременна вторым ребенком, ведь она часто появлялась на публике в бесформенных платьях. Пользователи Сети и СМИ предположили, что звезда прячет за таким кроем животик.
Однако, оказалось, что все это – не более, чем домыслы. На снимке Ксения с обнаженным плоским животом выглядит очень стройной и подтянутой. Ее спортивной фигуре, изменившейся после рождения сына Платона, можно только позавидовать.
К слову, и ее супруг, артист Максим Виторган в прекрасной физической форме. Судя по всему, знаменитости уделяют спорту немалое внимание.
Похвалили за отличные вид и автора поста. Поклонники написали музыканту, что время ему неподвластно. "Дима, у тебя всегда получается выглядеть хорошо и быть в хорошей форме. Дима, ты красавиц мужчина полных рассвете сил", – отметила одна из поклонниц.
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