Маликов поразил фотографией "беременной" Собчак

Певец опубликовал на своей страничке в Instagram коллективное фото с Ксенией Собчак и ее супругом Максимом Виторганом. На снимке отчетливо видны изменившиеся формы телеведущей.

"Польза от спорта сомнительна, зато вред очевиден))) Но мы непреклонны в своем желании быть молодыми и красивыми)

Чего и Вам желаю", – подписал фото Дмитрий Маликов. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Особое внимание обращает на себя фигура Ксении.

Давно ходили слухи, что Собчак беременна вторым ребенком, ведь она часто появлялась на публике в бесформенных платьях. Пользователи Сети и СМИ предположили, что звезда прячет за таким кроем животик.

Однако, оказалось, что все это – не более, чем домыслы. На снимке Ксения с обнаженным плоским животом выглядит очень стройной и подтянутой. Ее спортивной фигуре, изменившейся после рождения сына Платона, можно только позавидовать.

К слову, и ее супруг, артист Максим Виторган в прекрасной физической форме. Судя по всему, знаменитости уделяют спорту немалое внимание.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 15 Авг 2018 в 7:38 PDT

Похвалили за отличные вид и автора поста. Поклонники написали музыканту, что время ему неподвластно. "Дима, у тебя всегда получается выглядеть хорошо и быть в хорошей форме. Дима, ты красавиц мужчина полных рассвете сил", – отметила одна из поклонниц.