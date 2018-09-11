Похудела до 17 кг: звезда "Дома-2" объявила о лечении

Бывшая участница "Дома-2" повезет на лечение жительницу Барнаула Кристину Карягину, страдающую от анорексии. В Нижнем Новгороде девушек ожидает врач, который в свое время спас Марию Кохно.

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Кристина весит 17 килограммов. Есть она ничего не может - при любой попытке принять пищу ее тошнит. В социальных сетях о Кристине узнали из Instagram-аккаунта экс-участницы телепроекта "Дом-2" Марии Кохно, которая и сама в прошлом страдала от анорексии.

Экс-участница скандальной телестройки организовала фонд помощи Кристине. Буквально за несколько дней удалось собрать на лечение девушки 100 тысяч рублей.

"Я сама это пережила, это страшное заболевание, и оно неподвластно голове. Вот сейчас уже, пройдя через все это, я бы не поверила, что ставят перед тобой еду, а ты не можешь ее взять в рот. Ты понимаешь, что ты умираешь, но ты не можешь!" – рассказывает Мария Кохно.

Девушки отправятся на лечение 11 сентября. Однако врачи опасаются, что Кристина может не перенести перелета. По словам специалистов, при таком весе девушку может убить простая вирусная инфекция. Эксперты рекомендуют положить ее в палату интенсивной терапии и лечить внутривенными вливаниями.

"Отсутствие и жировой клетчатки, и мышечной ткани – на сегодняшний день эта девочка практически не жилец! Через рот мы ее уже не накормим. Здесь нужно лечить внутривенными вливаниями питательных веществ. Это не просто должна быть палата, где еще вместе с ней три-четыре пациента. Это должна быть боксированная палата", – заявил телеканалу "360" руководитель клиники интенсивной терапии Сергей Нурисламов.



Но Кристина не намерена менять своего решения. Мария Кохно тем временем сообщила в Instagram, что врач согласился вылечить девушку бесплатно. А собранные 100 тысяч рублей пойдут на оплату перелета из Барнаула. Мария поблагодарила подписчиков за проявленное участие.