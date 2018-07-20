Эксклюзив Интервью Братья Кристовские уехали на историческую родину Сябитова о страшном вранье Гузеевой Дом-2

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Злой рок преследует пышногрудую звезду "Дома-2"

Маша Кохно . Фото: instagram.com/marynova888
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Маша Кохно снова попала в беду за границей. Звезда "Битвы экстрасенсов" Марина Зуева уверена: в жизни Марии наступила черная полоса.
прочитано 966 раз

Заграничный отдых Маши закончился настоящим кошмаром. Кохно ограбили прямо в аэропорту. Девушка отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а в это время неизвестный утащил ее рюкзак. Злоумышленник провернул все так ловко, что звезда телестройки даже не сразу заметила пропажу.

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"Это случилось вчера, – с грустью сообщила Маша. – Все украли – рюкзак из коляски с паспортами, деньгами, тысячей евро, телефоном, люксовой косметикой, дизайнерскими украшениями, планшетами и зарядками вытащили. Мне очень плохо. Я даже не обратила внимания, потому что стояла с ребенком".

Кохно сначала думала, что просто забыла пожитки где-нибудь на территории воздушной гавани. "Мы искали по всему аэропорту этот портфель, нигде его не нашли, а потом на камерах наблюдения увидели – его вытащили! Меня посадили в самолет, но настроение было ужасным, у меня там было абсолютно все", – цитирует звезду "Дома-2" издание StarHit. Девушка добавила, что из-за шока забыла обратиться в правоохранительные органы.

Отметим, что это не первый испорченный отдых экс-участницы телестройки. Весной этого года в отпуске ее возлюбленного избила полиция, а потом Марию ограбила прислуга.

Сначала Маша вместе со своим бойфрендом Олегом отправилась в Таиланд. Там на прогулке к пышногрудой красавице Марии стал приставать незнакомец. Олег вступился за возлюбленную и надавал назойливому поклоннику тумаков. Однако местные полицейские не оценили галантный поступок и избили парня Кохно.

Чтобы забыть неприятную ситуацию, парочка решила улететь в Испанию. Но в солнечной Европе звезду телестройки ограбила горничная. Сотрудница отеля забрала все деньги Марии и некоторые документы.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Марина Зуева уверена: неприятности Кохно – это злой рок. "Сейчас у нее идет период знаков от Вселенной, она должна обратить внимание на них и пересмотреть свое поведение. Также у меня есть ощущение присутствия белых халатов рядом с ней, возможно, это состояние доведет Марию до обращения к медикам или психологам. Я рекомендовала бы ей заняться своей психикой, работать над собой, потому что постоянные эмоциональные срывы могут сыграть злую шутку с Машей", – цитирует ясновидящую dom2magazine.

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Автор: Руслана Алексеева20 июля 2018, 17:12
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