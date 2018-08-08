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Садальский обнаружил подлый обман в истории с разводом Долиной

Станислав Саладьский. Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Актер Станислав Садальский открестился от истории с разводом певицы Ларисы Долиной. Актер уверяет, никаких комментариев по этому поводу он не давал.
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В своем микроблоге Станислав опубликовал скриншот страницы интернет-издания, в котором опубликованы якобы его слова о том, что вокалистка рассталась с мужем Ильей Спицыным. Ниже артист написал, что в последний раз видел Долину много лет назад и не может ничего знать о ситуации в ее семье.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"Задолбали журналисты, брехней-откуда я знаю, кто с кем живет, с Ларисой последний раз виделся 15 лет назад, врут, врут и врут -что хотят... Что бы вам пусто было... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – гневно написал Садальский. Некоторые пользователи Сети предложили артисту подать в суд, другие же советовали забыть об этом.

"Ну как ведь напишут хоть стой хоть падай. Молодой муж под полтос....... ", "За сплетника вас держат, вурдалаки– журналюги))", "а потому что все сплетни собираете и все про всех знаете", "Част замечаю в СМИ на Вас ссылаются в вопросах личной жизни некоторых звезд, может потому что Вы в суд на СМИ не пишите за брехню? 🤔", – писали интернет-обыватели в ответ на заявление звезды.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в СМИ появился комментарий, в котором Станислав якобы однозначно высказался о Долиной и Спицыне.  "Да, они некоторое время назад расстались", – цитирует скандально известного актера сайт "Комсомольская правда". В том, что Спицын остается директором Долиной, артист не видит никакого противоречия. "Разве не бывает дружеских отношений между бывшими супругами? И, знаете, деньги примиряют кого угодно. Капитал у них есть, зачем делить?" – будто бы высказался Садальский.

Автор: Руслана Алексеева8 августа 2018, 21:56
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Постаревшая Долина стала необъятной

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