Озолотившаяся избранница Петросяна купается в лучах славы

Татьяне Брухуновой сказочно повезло – за последние полтора года она так разбогатела, что обзавелась двумя элитными квартирами общей стоимостью около 300 миллионов рублей. К тому же ее имя который день не сходит с обложек газет и журналов. О таком повороте судьбы 29-летняя уроженка Тулы даже не мечтала.



Мать оборотистой Танюши Брухуновой на два года младше единственной дочери Евгения Петросяна, но для 72-летнего артиста это обстоятельство не стало преградой. И вот уже о девушке пишут как о любовнице юмориста. Она лихо его окрутила и взяла в оборот.

"История, которая разворачивается на наших глазах, не нова, – говорит подруга звездной семьи. – В начале 80-х годов прошлого столетия начинающая актриса Московского театра эстрады Елена Степаненко увела Евгения Петросяна у его третьей жены Людмилы. Искусствовед Люся занимала какой-то высокий пост в Минкульте и все время проводила на совещаниях, съездах, вернисажах. Тут-то и подоспела заботливая Степаненко. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя Театра эстрадных миниатюр. И в итоге женила его на себе. Таня, которая была помощницей Евгения Вагановича, постепенно приближалась к нему аки Виталина Цымбалюк-Романовская к Армену Джигарханяну. И вот мы уже видим, как провинциалка гуляет по Парижу, скупает там новейшие дизайнерские коллекции. На какие доходы?"

О том, что Евгений Ваганович спутался с молодой, его жена, видимо, знала. О роскошных подарках, которыми юморист осыпает смазливую помощницу, тоже. В иске о разделе имущества у юмористки есть такая фраза: "Два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". Речь идет, очевидно, о тех самых квартирах – пятикомнатной в трех километрах от Кремля и трешке возле Белорусского вокзала.

А что же Брухунова? Она не открещивается от порочной связи и, кажется, даже гордится. Как пела Анна Герман, красивая и смелая дорогу перешла. Таня, судя по ее странице в социальной сети, купается в лучах славы и благодарит судьбу за встречу с артистом.

Вот только его поклонники в ужасе от происходящего. "Это удел престарелых маразматиков, соединивших себя с проворными девицами", "Щедрый" Петросян оформил на молодую "помощницу по хозяйству" элитную недвижимость в центре на 300 миллионов за счет семейного бюджета, а "мелочная" Степаненко не хочет делиться с любовницей мужа?" – справедливо возмущаются люди в комментариях под материалами о громком разводе.