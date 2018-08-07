Раскатала губу: адвокат поражен непомерной алчностью разводящейся Степаненко

Пока еще жена Евгения Петросяна настаивает, что после развода ей должно принадлежать 80 процентов от совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Представляющий интересы юмориста адвокат Сергей Жорин даже растерялся от подобной наглости

"Складывается впечатление, что кто-то убедил Степаненко, что договариваться не нужно, у нее и так все получится, – возмущен Жорин. – При этом раскладе она не желает ни о чем договариваться, потому что уверена, что ей удастся большую часть забрать себе. Если у нее такая уверенность пройдет, а мы надеемся, что она в скором времени пройдет, то тогда может быть она и захочет конструктивно пообщаться, но пока у нее нет желания. Тем не менее, мы не теряем надежды, что удастся договориться".

Интересно, Петросян изначально хотел добиться подписания мирного соглашения без судебного разбирательства – не хотел выносить сор из избы. "Мы изначально долгое время общались, чтобы подписать соглашение и не доводить это до суда. Каждое заседание это лишнее непрофильное внимание к артистам плюс разные слухи. В этом плане мы, конечно, заинтересованы, чтобы как можно быстрее это разрешилось. Но если не разрешится быстро, будем в судебном порядке дальше продолжать", – цитирует Жорина информационное агентство "НСН".

Десять элитных квартир, два загородных дома, несколько иномарок, коллекция антиквариата и картин – вскрывшееся несметное богатство Степаненко и Петросяна поразило даже бывалых артистов. Но главное, все удивляются – куда,зачем и кому они все это копили? Петросяну через месяц 73 года, Степаненко – 65. У Евгения Вагановича от первой жены есть дочь – она живет в Америке и ни в чем не нуждается, с отцом общается редко. Никаких кровных родственников у Степаненко нет. Но она обещает, что полученные после развода сотни миллионов рублей потратит на благотворительность и пожертвует церкви.